Il biondo è una tra le nuances di colore più desiderate quando si parla di capelli. La conduttrice, attrice e modella croata Rita Rusic, che su Instagram conta 165mila follower, ha condiviso uno scatto nel quale si mostra fiera con il suo nuovo colore di capelli: un biondo super luminoso con le radici più scure.

La modella, proprio nel giorno di San Valentino, ha condiviso questo scatto con capelli biondissimi e beach waves invidiabili e da copiare. A realizzare il bellissimo look di Rita Rusic è stata Simona Ghezzi, hairstyle del salone milenese Aldo Coppola.

Il nuovo colore di Rita Rusic piace anche ai suoi follower

L’hairstylist, infatti, ha personalmente curato il biondissimo e nuovissimo colore di capelli dell’attrice e presentatrice tv. La foto ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi. Il nuovo colore di capelli, infatti, è piaciuto molto ai followers di Rita Rusic.

“Semplicemente meravigliosa”, “Come sempre bellissima” e “Quando sento parlare d’amore mi viene subito in mente il tuo nome” sono solo alcuni dei commenti che Rita ha ricevuto sotto la sua foto.

Tendenza Sand Tropez: quell’effetto ringiovanente che sta bene a tutte

Il colore sfoggiato da Rita Rusic ricorda moltissimo una delle nuances di tendenza per il 2021: Sand Tropez. Questa nuova tendenza si ispira ai colori dell’estate, prendendo come ispirazione i colori della sabbia e le tonalità più calde e luminose.

Questo colore, come nel caso dell’attrice e presentatrice, è perfetto per dare luminosità al volto e ravvivare il colore, rendendolo ancora più brillante.

La tendenza Sand Tropez valorizza particolarmente i capelli più lunghi che superano le spalle, come nel caso di Rita Rusic. Per quanto riguarda lo styling, invece, quello ideale è proprio quello proposto dall’attrice, ovvero mosso e morbido. In questo caso, se pensate di passare ad un look Sand Tropez, le beach waves saranno perfette.

Inoltre, questo colore è adatto a tutte, perché può diventare più luminoso o meno a seconda dei diversi tipi di incarnato e si può adatte, attraverso il taglio, a tutte le forme del viso.

Tra l’altro, se non siete ancora convinte, il colore scelto dall’attrice ha un effetto super ringiovanente. Una vera e propria “fonte di giovinezza” per i vostri capelli e il vostro viso.

Insomma, l’ultrabiondo di Rita Rusic sarà sicuramente copiatissimo per la primavera e l’estate 2021.