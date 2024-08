Risparmia sull’estetista, con questo trucco naturale dirai addio alle unghie fragili

Per la manicure spesso si va dall’estetista o dall’esperta nail artist quando si vogliono ottenere delle unghie super curate e perfette. I costi però non sono certo esigui e ogni trattamento è una spesa che si potrebbe evitare in un’ottica di risparmio.

La cura delle mani e quindi delle unghie è fondamentale per avere un aspetto bello e raffinato. Non si può prescindere dall’avere unghie sane, forti, pulite e ben limate. Se poi piace arricchirle con smalti colorati o con elementi decorativi più o meno di tendenza il passo è quello di affidarsi al lavoro di un’esperta.

Spesso si ricorre all’estetista per riparare unghie danneggiate e fragili, estremamente delicate e che si spezzano facilmente. Se si tratta di porre rimedio a questo tipo di problema però lo si può fare anche da soli con un metodo naturale ed efficace invece di rivolgersi al professionista risparmiando così sui costi.

Riparare le unghie fragili con un rimedio naturale e risolutivo

I trucchi delle nonne per risolvere piccoli probleimi e per la cura del corpo e in questo caso delle mani tornano sempre utili. Generalmente si tratta di metodi naturali realizzati con ingredienti di uso comune in cucina e perciò ad un costo molto basso.

Anche nel caso di riparare le unghie fragili e danneggiate si può intervenire con un rimedio semplice e facile da applicare che si rivela altamente efficace e risolutivo. Si tratta di usare un prodotto basilare come l’olio d’oliva.

Sfruttando le proprietà nutrienti, emollienti e idratanti di questo ingrediente essenziale per cucinare si risolve un problema risparmiando tantissimo. Le cause che determinano le unghie fragili e che tendono a sfaldarsi sono di diversa natura.

Possono esserci malattie alla base, ma può trattarsi anche soltanto del processo di invecchiamento come causa determinante. Anche una grossa esposizione all’umidità o l’uso di smalti contenenti sostanze aggressive danneggiano spesso gravemente le unghie e poi tocca ripararle.

La disidratazione delle unghie è sempre il fattore da combattere. L’olio d’oliva aiuta a restituire salute alle unghie rovinate e ripristinarle riportandole ad una condizione ottimale.

Non va però usato da solo ma in combinazione con un altro prodotto naturale curativo: l’aloe vera. Per agire con il trattamento si procede ad unire alcune gocce di olio d’oliva, ne bastano circa 3, con 1 cucchiaio di gel di aloe vera.

Almalgamare i due ingredienti e poi con un dischetto di cotone intingere una piccola parte della miscela e passarla sulle unghie. Bisogna quindi lasciare agire per 30 minuti circa e di seguito di può passare a sciacquare le unghie sotto l’acqua tiepida.

Per un’azione fortemente riparativa si deve ripetere il trattamento per 3 volte a settimana. Con costanza e pazienza si noteranno ottimi risultati e un ripristino della salute delle unghie.