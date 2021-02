Lo stress può insinuarsi nella nostra vita in modi diversi. Il lavoro, lo studio, i problemi familiari, l’ansia, o anche semplicemente la pandemia sono tutte fonti di disagio che ci allontanano dalla serenità. Sembra una banalità, ma una risata ha la capacità di aiutarci a stare meglio e a trovare una via d’uscita anche nelle situazioni difficili.

È scientificamente provato che ridere abbia un effetto positivo su tutto il nostro organismo oltre che sulla mente e l’umore, sia nell’immediato che a lungo termine.

Ridere: ecco i benefici

Quando iniziamo a ridere, istantaneamente il carico emotivo e psicologico si alleggerisce, molti organi, come cuore polmoni e muscoli, vengono stimolati aumentando il consumo di ossigeno, il cervello produce endorfine, per una sensazione di benessere immediata. La frequenza cardiaca si abbassa, alleviando la sensazione di stress e la tensione sia muscolare che emotiva.

Nel lungo periodo, la risata migliora il sistema immunitario. Questo perché il funzionamento del nostro corpo si basa su reazioni chimiche concatenate tra loro: il pensiero negativo produce un abbassamento del sistema immunitario, dimostrando come ogni parte del corpo sia interconnessa con le altre.

E ancora, ridere aumenta la soddisfazione personale perché ti dà la capacità di affrontare situazioni difficili con il sorriso, permette di entrare in empatia con gli altri e soprattutto migliora il controllo dell’umore, anche quando ci troviamo in situazioni drammatiche.

Come aggiungere le risate alla propria vita

Imparare a ridere di tutto e sviluppare un forte senso dell’umorismo non è facile. Ci vuole una certa attitudine al non prendersi troppo sul serio e la capacità di saper guardare ogni lato della vita, trovando il comico anche nel dramma. Questo impedirà di chiudervi in voi stessi e vi aiuterà a saper condividere con gli altri emozioni e punti di vista.

Come fare a aggiungere un pizzico di divertimento e un sorriso alla propria vita? Così:

Segui profili social divertenti: come ne esistono tanti antistress veri e propri, ce ne sono altrettanti che raccolgono il meglio che internet offra per farci ridere. Particolarmente consigliati sono quelli dedicati ai meme: la loro comunicazione ironica e pungente è diventata virale proprio per la sua forza.

Pratica lo yoga della risata: ebbene sì, esistono corsi che coniugano lo yoga ai benefici della risata prolungata. In questo modo si va ad agire contro lo stress rilassando corpo e mente, stimolando il buonumore. Un vero e proprio toccasana.

Rivedi la tua cerchia: chi frequentiamo ha un grandissimo impatto sulla nostra vita è il nostro umore. Se certamente non possiamo cambiare colleghi e compagni di scuola, possiamo però rivalutare il loro peso nella nostra vita ma soprattutto possiamo scegliere bene gli amici, preferendo chi ci fa sorridere ci fa stare bene.

Trascorri del tempo con gli animali: entrare in contatto con cani e gatti aiuta tantissimo a stimolare la risata e ad allentare le tensioni della quotidianità. Se non possiamo avere un animale domestico, possiamo però svolgere del volontariato in canili o gattili, per essere anche utili alla comunità.