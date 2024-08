Riordinare make-up e beauty: i consigli per una routine a prova di esperti

Mettere in ordine i prodotti per il make up e di bellezza è sostanziale per migliorare la propria routine, evitare sprechi e acquisti.

La regola vale per tutti, sia per chi non riesce a fare a meno di comprare prodotti beauty e continua ad accumularli in maniera veramente importante ma anche per chi fa di tanto in tanto una piccola spesa. È essenziale fare decluttering per evitare non solo di generare il caos ma anche per quanto riguarda la pelle, l’uso di sostanze non scadute e non compromesse.

Make up non vuol dire solo colori e bellezza, bisogna fare molta attenzione anche alla salute che ha un ruolo determinante e che deve quindi, necessariamente, essere il pensiero fondamentale quando si tratta di pulizia e organizzazione dei materiali.

Make up e beauty: perché è essenziale fare ordine

Il decluttering, quindi l’organizzazione del make up, è essenziale in primo luogo per capire cosa va e dove. Quindi se c’è una postazione dedicata, un cassetto, un mobiletto, un piccolo beauty. In base alle proprie necessità, i propri spazi e ovviamente a quanto disponibile si lavora per rendere tutto organizzato.

Questo vale in primis facendo spazio. Bisogna controllare tutto, periodicamente, per vedere date di scadenza, stato dei materiali, colorazione e pigmentazione del prodotto. In caso di alterazioni, cose scadute e anomali, vanno gettati. Questo passaggio risulta essere molto importante anche perché, in questo modo, si può serenamente essere certi di quanto viene usato e anche catalogare i prodotti con “da usare per una festa/evento” oppure “tutti i giorni”. È

chiaro quindi che nell’organizzazione andranno riposti in bagno o comunque in prossimità di dove ci si trucca abitualmente, così da poter fare tutto rapidamente al mattino. Non solo data di scadenza ma anche PAO ovvero mesi di apertura che sono consigliati. La data di scadenza si riferisce al prodotto in generale, usato o meno. Questo codice invece permette di capire quanto è durevole la sostanza una volta aperta.

La pelle è molto delicata, usare prodotti compromessi è rischioso per piccoli difetti del derma ma anche conseguenze severe come reazioni allergiche. Meglio dunque fare attenzione, capire bene come fare e quindi organizzare tutto di conseguenza facendo attenzione a questi dettagli imprescindibili.

Il decluttering inoltre migliora l’organizzazione e quindi anche la pulizia dello spazio dedicato al trucco e permette di capire cosa veramente si utilizza e cosa no. Pennelli datati, sporchi, usurati, make up rotto, sbiadito, sono tutte cose che vanno rimosse e gettate via, l’igiene e la cura sono di grande importanza per la salute e la bellezza della pelle.