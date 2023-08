Rientro dalle vacanze, come mantenere l’abbronzatura più a lungo: sono questi i segreti da seguire

Dopo le vacanze in tanti vorrebbero mantenere più a lungo l’abbronzatura conquistata faticosamente. Ci sono dei segreti per farlo.

Dopo ore e ore passate sul lettino al mare ad abbronzarsi, si vorrebbe poter mantenere l’abbronzatura il più a lungo possibile, per sfoggiarla in ufficio davanti ai colleghi o con i parenti. Per non vanificare tutto il tempo passato sotto il sole, sono pochi e semplici i consigli da seguire per mantenere il colorito ambrato anche una volta rientrati in città.

I segreti per mantenere l’abbronzatura più a lungo

Il rientro dalle vacanze può essere pesante: ricominciano la routine e tutte le incombenze della vita quotidiana. Ma c’è una bella notizia: con pochi semplici segreti è possibile mantenere l’abbronzatura più a lungo e tenere con se anche in città e in ufficio un bel ricordo delle ferie trascorse.

Prima di tutto anche in città bisognerebbe applicare la crema con filtro solare su corpo e viso, per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB. L’ideale è optare per delle creme con fattore protettivo più basso, che difendano dalle scottature e mantengano la pelle ben idratata, così da non creare screpolature. Per evitare di perdere l’abbronzatura quando ci si fa la doccia, meglio optare per l’acqua tiepida o fredda e utilizzare un bagnoschiuma delicato e dalla profumazione non tanto forte.

L’obiettivo è quello di non andare ad intaccare gli strati superficiali della pelle, quindi la scelta dovrebbe ricadere su prodotti lenitivi e idratanti, meglio se all’avena colloidale, alla glicerina idratante, all’olio di argan, all’olio di macadamia e a quello di jojoba. Subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora umida, applicare un olio idratante per nutrire e idratare ulteriormente la pelle, in modo che non si creino desquamazioni. È una buona idea anche passare uno strato di prodotto dopo sole, che ha anch’esso proprietà idratanti e nutrienti. Questo è ideale per mantenere l’abbronzatura più a lungo.

Poi, due o tre volte a settimana è consigliabile fare uno scrub sotto la doccia, per esfoliare la pelle e quindi rimuovere tutte le cellule morte che renderebbero l’abbronzatura brutta, opaca e poco omogenea. E se in città si ha ancora la possibilità di divertirsi in piscina, può essere un’ottima idea per prendere ancora un po’ di sole. Il cloro infatti non rovina l’abbronzatura, come erroneamente si pensa.

È vero che può seccare la pelle, ma sarà sufficiente fare una doccia con acqua dolce e non clorata appena usciti dalla piscina per non veder intaccata la propria abbronzatura. Insomma per mantenere l’abbronzatura più a lungo sono davvero poche le dritte da seguire, in modo da poter sfoggiare ancora con orgoglio il bel colorito ambrato conquistato durante le vacanze.