Ricordate Gabriella Carlucci? Ecco come è diventata la sorella di Milly

Gabriella Carlucci non lavora in TV ormai da lungo tempo. L’ex conduttrice ha cambiato drasticamente la sua vita e professione.

Gabriella Carlucci è stata per anni un volto televisivo, ma ormai da diversi anni non si vede più sul piccolo schermo, decidendo di percorrere una strada diversa da quella intrapresa e consolidata dalla sorella Milly, la quale è da molti anni uno dei perni di Rai Uno. Il pubblico che la ricorda in TV negli anni ’90, sicuramente vorrà sapere che fine ha fatto e come è diventata dopo tutto questo tempo.

Sebbene siano due volti noti al grande pubblico, le sorelle Carlucci non hanno mai lavorato insieme. Le due carriere, infatti, sono sempre andate parallelamente e non si sono mai incrociate. Per quanto riguarda Gabriella, in tanti ricorderanno che fu lanciata in TV da Enzo Tortora. In seguito, lasciò il mondo dello spettacolo per darsi all’attività politica, tanto da diventare parlamentare, mentre oggi si è “buttata” nel cinema.

Gabriella Carlucci oggi: ecco che fine ha fatto la conduttrice

La carriera televisiva di Gabriella Carlucci è iniziata alla fine degli anni ’80, quando Tortora l’ha voluta come valletta di Portobello, per poi condurre una serie di altre trasmissioni seguitissime dal pubblico. Dopo diversi successi sul piccolo schermo, ha deciso di cambiare totalmente raggio e mettersi in politica.

Dopo essere stata vicina per lungo tempo alla Democrazia Cristiana, Carlucci si è iscritta a Forza Italia nel 1994, partito con il quale si è candidata in più di una occasione alle elezioni politiche. È diventata parlamentare della Repubblica italiana dopo essere stata eletta alla Camera dei deputati per tre volte: la prima nel 2001, la seconda nel 2006 e la terza nel 2008.

Dopo quasi 12 anni di presenza ininterrotta al Parlamento, Carlucci non è stata più rieletta durante le elezioni politiche in cui si è ricandidata, rimanendo di conseguenza fuori dalla Camara dei Deputati. Durante le amministrazioni comunali del 2010 è stata eletta Sindaca di Margherita di Savoia, per poi consegnare le proprie dimissioni dal ruolo a causa di troppe ingerenze da parte di un gruppo politico.

Dopo la TV e la politica, Gabriella è diventata produttrice cinematografica e, come si può vedere dalle foto condivise da Amedeo Venza, non è cambiata fisicamente. Di recente, inoltre, ha parlato del bel rapporto che ha con le sorelle Milly e Anna, anche se non si vedono molto spesso per via dei rispettivi impegni di lavoro. Gabriella ha raccontato che però riescono a dedicarsi un po’ di tempo nelle feste raccomandate.