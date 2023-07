Riconoscete la star internazionale solo dal suo look? I veri fan non posssono sbagliare

L’obiettivo del test è quello di riconoscere, dal solo outfit, l’identità della vip protagonista. Ci sono tre alternative.

Il caldo intenso trasforma qualsiasi attività in un compito difficile e noioso. Le temperature sono così alte da scoraggiare anche le persone più coraggiose e intraprendenti. Per fortuna, è possibile rilassarsi anche a casa, magari davanti al pc. Non è necessario trascorrere ore sui social network per distrarsi perché ci si può cimentare anche con divertenti test.

Il gioco di oggi ha come scopo principale quello di riconoscere il vip dal suo look. Non è facile arrivare alla soluzione. Solo le persone che conoscono bene la protagonista in questione e che possiedono grandi doti visive potranno arrivare alla fine. Per andare incontro anche ai giocatori più indecisi, vengono messe a disposizione tre alternative. La risposta corretta si nasconde dietro a una di queste.

Dietro a questo outfit da urlo si nasconde una vip amatissima: il test

La foto del test di oggi è davvero sorprendente. Il look sbarazzino, ma studiato nei minimi dettagli, lascia poco spazio ai dubbi. Inoltre, c’è un elemento che non potrà passare inosservato.

La vip dell’immagine indossa un paio di jeans larghi, impreziositi da una cavigliera posta tra il polpaccio e il piede. La giacca è leopardata e il mini-top è perfettamente coordinato con tutto il resto dell’abbigliamento.

Le alternative possibili sono tre:

Rihanna: è attiva in diversi campi. È una modella, cantante, attrice, imprenditrice, filantropa e diplomatica. Ha alle spalle una carriera ricca di successi. Il suo primo album, pubblicato nel 2005, le ha regalato un’enorme notorietà Camila Cabello: è una cantautrice messicana. In passato ha fatto parte del gruppo Fifth Harmony, mentre adesso si esibisce da sola. È stata fidanzata con il collega Shawn Mendes e ha ricevuto un numero notevole di riconoscimenti Nichi Minaj: ha un passato da modella e lavora nell’ambito musicale. È una rappar e una cantante amatissima in America. La sua fama l’ha resa nota anche a livello internazionale. Ha registrato 5 album, recitato in 2 film e preso parte, nei panni di giudice, ad American Idol e RuPaul’s Drag Race

Soluzione

Solo i più abili e attenti saranno riusciti a trovare la soluzione finale. Il volto che si nasconde dietro al look alla moda della foto è Rihanna. Coloro che la conoscono bene, sicuramente, non hanno avuto bisogno dell’outfit per completare il gioco. La cantante, infatti, presenta un evidente pancione, segno innegabile della sua seconda gravidanza.