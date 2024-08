Ricky Tognazzi in piscina: la foto in costume scattata da Simona Izzo è virale

È tempo di vacanze anche per i vip. La calda estate non sta facendo alcuno sconto. Tutti hanno voglia di rinfrescarsi al mare o in piscina. In questo periodo, i personaggi del mondo dello spettacolo ne stanno approfittando per raggiungere le loro mete preferite. Tantissimi di loro, grazie ai rispettivi profili social, continuano a tenere informati i fan.

C’è un contenuto che, di recente, ha generato grande entusiasmo. Simona Izzo, infatti, ha deciso di pubblicare un dolcissimo scatto in piscina del marito Ricky Tognazzi. I commenti del popolo del web non hanno tardato ad arrivare.

Simona Izzo più innamorata che mai: lo scatto a Ricky Tognazzi è dolcissimo

La coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi è amatissima dal pubblico. I due si sono conosciuti nel 1986, sul set di un film. La donna ha ammesso di essersi innamorata subito di lui. Per lei, è stato un vero colpo di fulmine. Dopo essere stati fidanzati per nove anni, nel 1995, hanno deciso di convolare a nozze. Ancora oggi, sono felicissimi insieme. A distanza di 38 anni, non è cambiato niente.

Simona Izzo, di recente, ha deciso di condividere con un fan un tenero scatto. Nel giro di pochi minuti, è diventato subito rivale. Ha fotografato il marito durante un bagno in piscina. Ricky è immerso nell’acqua, con il sorriso sulle labbra. È appoggiato sul bordo, insieme a Leonardo, il nipote della donna.

Il bambino è nato dall’amore tra Francesco Venditti, il figlio di lei, e Cristina congiunti. La regista è affezionatissima ai suoi nipoti. Ne ha quattro e ognuno di loro ha un ruolo speciale nel suo cuore. La donna ha accompagnato lo scatto con un’inconfondibile didascalia: “Ricky a mollo con Leonardo… amori miei“.

I fan della coppia non hanno perso tempo e si sono precipitati su Instagram per lasciare un commento. La maggior parte di loro si è espresso in modo davvero dolce. C’è chi si è complimentato per tutto questo amore: “Che belli” e chi ha espresso le sue emozioni con delle semplici emoticon. I due sono ancora amatissimi dal grande pubblico.

Simona Izzo, durante un’intervista per il Corriere, ha ammesso di aver trovato una persona davvero speciale con cui condividere la vita. Ricky Tognazzi, anche nei momenti di difficoltà, è il suo punto di riferimento: “È l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore. È gentile, accudente, non è facile trovare un uomo accudente“. L’ha supportata con amore, comprensione e affetto, nella lotta contro la depressione bipolare.