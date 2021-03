Upcycling: il nuovo fashion trend è dare nuova vita ai capi

Eliminare i vestiti? No, grazie. In fatto di moda, dobbiamo completamente rivedere il nostro concetto di riciclo: buttare via i capi che non vogliamo più potrebbe non fare altro che inquinare il pianeta. Per questo, la nuova tendenza è l’upcycling, ovvero dare una nuova vita agli abiti rivedendone il taglio, decorandoli, scucendoli e riassemblandoli con altri tessuti.

Donare i vestiti è un’arma a doppio taglio: l’aumento di capi presenti nell’armadio di ciascuno di noi ha fatto aumentare in maniera esponenziale ciò che scartiamo. Questo si è tradotto in un sovraccarico di abiti nei paesi in cui vengono inviati, spesso in eccesso, soffocando le realtà produttive locali, ma anche nei negozi dell’usato, di beneficienza e non: tra i capi vintage si trovano anche tanti pezzi di scarsa qualità, che rimangono invenduti.

Il risultato è che tutto questo si trasforma in rifiuti: nel 2012 sono state 14,3 milioni le tonnellate di tessuti arrivate nelle discariche, nel 2021 rischia di essere raddoppiato.

I brand sono sempre più interessati all’argomento riciclo: la richiesta di materiali ottenuti da fibre di scarto è in aumento, ma non basta.

L’upcycling è la soluzione davvero ecologica per la moda

Orsola de Castro è la pioniera dell’upcycling: ha lanciato il suo brand From Somewhere nel 1997. Ha collaborato con tantissimi marchi e scritto un libro, I vestiti che ami vivono a lungo. Aveva capito 24 anni fa la necessità di far durare più a lungo i vestiti reinventandoli.

Una ricerca della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite ha rivelato che nel 2018, l’85% dei vestiti prodotti è finito in discarica mentre è stato riciclato solo l’1%. Non c’è bisogno di introdurre nuovo tessuto nel mondo, ma di utilizzare quello che già c’è per creare e innovare la moda.

L’upcycling è innanzi tutto qualcosa che possiamo fare noi in casa: con un po’ di creatività e manualità, potremmo scoprire di avere avuto un tesoro nel nostro armadio. Oppure di aver trovato un nuovo entusiasmante hobby.

I brand che lo fanno

Alcuni marchi celebri hanno deciso di adottare l’upcycling per alcune loro collezioni, sfruttando capi invenduti, materiali di campionario o scarto (secondo EcoFashionTalk, nel settore della moda si scartano in media il 15% dei materiali durante il percorso verso la produzione). Pinko, Diesel, N.21 e perfino H&M hanno sperimentato questo sistema: un primo passo verso una parziale riconversione di un gigantesco meccanico.

Esistono però anche marchi che hanno fatto dell’upcycling la loro filosofia guida. Recicla, per esempio, è il progetto di Maison Margela voluto dal suo direttore creativo John Galliano: i modelli vintage della maison vengono “restaurati”. Il risultato sono pezzi unici.

Eileen Fisher Renew è invece il marchio sostenibile più importante ad aver integrato questa tecnica, in particolare per la collezione Resewn. Capi danneggiati, ricolorati, ricuciti,