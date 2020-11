Fare l’albero di Natale in anticipo vi renderà persone felici

La tradizione ci vorrebbe alle prese con gli addobbi di Natale solo dopo l’8 dicembre, ma si sa che quello delle feste è un periodo speciale, quindi perché non dovremmo goderne più a lungo? Soprattutto perché, e a rivelarlo è uno studio pubblicato sul Journal of Environmental Psychology, lucine, decori e (soprattutto) l’albero di Natale ci rendono persone più felici.

Le lucine servono per fare amicizia

Decorare la casa, secondo lo studio in questione, suscita emozioni positive: “Chi ha pochi amici nel vicinato può usare decori e idee festaiole come spunto per dimostrare la propria apertura nei confronti degli estranei”, spiegano gli autori. Gli addobbi rallegrano l’umore e aiutano quindi a socializzare.

Ci ricordiamo di quando eravamo bambini

Secondo il ricercatore Steve McKeown, fondatore della McKeown Clinic, gli effetti positivi delle luminarie, delle renne e dei piccoli elfi sparsi per casa scaturiscono dai ricordi. Guardando una ghirlanda, spiega l’esperto, rivivamo l’eccitamento di quando eravamo bambini e aspettavamo Babbo Natale.

Getty Images | Sean Gallup

L’albero di Natale aiuta a cancellare i brutti pensieri

Lo stesso McKeown, sostiene che addobbare la casa per le feste sia anche un “metodo di compensazione”: se nell’infanzia non c’è stata una famiglia unita, soprattutto chi magari oggi è riuscito a farsene una propria, vivere appieno il Natale da adulti aiuterebbe a colmare il vuoto. Lo stesso per chi, purtroppo, può aver perso da poco una persona cara: secondo la psicoterapeuta Amy Morin decorare la casa aiuta a ricordare i momenti felici trascorsi con chi non c’è più. Un modo per sentire il legame con il passato senza sofferenze e nostalgia, ma con un sorriso per ciò che si è vissuto.

Liberiamoci dallo stress dei regali

Oggi, purtroppo, sono molte le persone che vivono le feste come un periodo di stress: pensare ai regali, la corsa agli acquisti, la paura di dimenticare qualcuno. C’è poi chi deve organizzare feste, cenoni e pranzi. Gli impegni famigliari rischiano di offuscare l’ebbrezza delle feste e gli addobbi sono lì proprio per ricordarci di essere felici.

Quindi, anche se mancano ancora sei o sette settimane a Natale, non aspettate oltre: tirate fuori l’albero, scartate le lucine e appendete i nastri, vedrete che vi sentirete subito meglio.