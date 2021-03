I charm sono il tocco immancabile per personalizzare un gioiello a seconda delle occasioni e di chi lo indossa, di tendenza anche nel 2021 e pensati per ogni stile. Sono scrigni di eleganza e bellezza tutti da vivere in meravigliosi giochi di materiali e forme, perfetti da montare e combinare su anelli, bracciali, orecchini, collane, portachiavi e molto altro ancora!

Come le splendide creazioni Rerum Gioielli, ispirate al sapore intramontabile dell’armonia tra cuore e natura, tra fantasia e realtà, con uno sguardo al mondo interiore di ognuno di noi, autentico e inimitabile: pietre naturali e perle coltivate si sposano con l’argento 925 di queste imperdibili collezioni, dedicate a chi ama distinguersi e portare sempre con sé un simbolo speciale.

I charm Rerum sono l’accento che avete sempre cercato per rendere inimitabile il vostro look, unico come la vostra personalità, e sono anche il regalo perfetto per la persona che amate.

Sono pura arte che arriva al cuore con giochi di luce, colori e scritte tutti diversi tra loro, importanti messaggi che accarezzano la pelle…

In ogni sua creazione, Rerum Gioielli propone un vero e proprio inno alla vita declinato secondo uno stile inconfondibile e preziosi riferimenti all’universo delle emozioni e dei sentimenti. Un gioiello Rerum celebra le sfumature più intime dell’anima e degli affetti, ed è anche un simbolo speciale che si ispira alle più grandi domande dell’umanità: da dove veniamo? Dove andiamo? Perché siamo qui? Sono interrogativi a cui non siamo mai riusciti a dare una risposta, parte di quei turbamenti che per Lucrezio, antico poeta latino del “De Rerum Natura”, non potremo mai comprendere e controllare fino in fondo.

L’unica carta vincente per non cadere nel limbo delle paure, e affrontare l’esistenza con coraggio, è trovare la propria armonia e il proprio equilibrio, ed è questa l’essenza delle esclusive collezioni Rerum Gioielli, dove ogni charm è come un faro che guida chi lo indossa.

Collezione Musa: il fascino senza tempo del Granato

Nell’ampio ventaglio di gioielli Rerum, la collezione Musa saprà stupirvi con i suoi charm eleganti e senza tempo, dove tutto ruota attorno al fascino e ai poteri di una pietra molto amata: il granato.

Un’antica leggenda medievale racconta della sua capacità di portare luce nell’oscurità, scacciando le tenebre dell’intelletto e donando forza a chi lo porta. È una metafora per indicare la saggezza che si fa strada tra le pagine della vita come stella che illumina il cammino, ed è il leitmotiv di questa splendida serie di ciondoli in cui spiccano le incisioni con proverbi, citazioni e frasi celebri per ritrovare la propria “musa ispiratrice”.

In ogni charm di questa linea troverete una perla di sapere, un insegnamento da ricordare e portare con voi in ogni momento della giornata, oppure da regalare a chi vi è caro.

Sui gioielli Musa sono incise alcune delle frasi più famose che fanno parte della nostra storia, perché tutto quello che conta si vede con il cuore. Da “L’essenziale è invisibile agli occhi”, passo del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupèry, a “Panta rei”, che richiama Eraclito e che racchiude l’essenza di una realtà in continuo divenire, passando per la locuzione latina “Gutta cavat lapidem” (“La goccia perfora la pietra”) a indicare la via della forza di volontà come mezzo per centrare gli obiettivi, anche i più difficili: sono tante le possibilità che Rerum Gioielli vi offre per impreziosire un charm e renderlo perfetto per ogni occasione, unico come chi lo possiede.

Una gemma per ogni occasione: le collezioni Rerum Gioielli

Ogni gemma dei Rerum è unica, non ne esistono due uguali, a sottolineare l’unicità di chi sceglie questi gioielli. Dimenticate i soliti accessori: i charm di questo brand sono finestre che aprono a un universo tutto da scoprire, quello dell’anima.

Sono perfetti per le mamme e i papà, gli amici e tutta la famiglia! Infatti, oltre alla meravigliosa collezione Musa potrete trovare ciò che fa per voi in una delle altre collezioni firmate Rerum Gioielli, interamente realizzate in argento 925 con pietre naturali e perle coltivate. Potete scegliere tra tante gemme che simboleggiano altrettanti “temi”.

Amicizia, Passioni, Propositi, Natura, Momenti, Amore, e Famiglia sono le linee che Rerum confeziona con il sigillo delle gemme più belle: ametista, onice, topazio azzurro, peridoto, citrino, cristallo di rocca e perla completano i charm di queste collezioni come deliziosi frammenti di infinito, rendendo ogni gioiello un inno al “carpe diem”, a quel prezioso e irrinunciabile “cogli l’attimo” da portare sempre con sé…

Queste straordinarie collezioni vi permetteranno di scegliere tra una vasta gamma di gioielli quello che si adatta al momento, che sia un dono personalizzato per una persona speciale o per una particolare occasione. I charm Rerum sono il regalo che avete sempre sognato, racchiuso in ciondoli dal significato intimo e profondo da applicare in formula singola o combinata su una base (ad esempio una collana o un bracciale) per renderla assolutamente divina. Come distinguervi? Rerum ha la risposta.