La regina Elisabetta insieme ai membri più anziani della sua famiglia royal incontreranno quest’estate il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America ovvero Joe Biden.

A sostenerlo è il Sunday Times, che prevede questo meeting per il prossimo giugno, visto che dall’11 al 13 si terrà il G7 a Carbis Bay, in Cornovaglia. Si tratterebbe del primo impegno diplomatico rilevante dopo il ritorno della regina a Londra, previsto nei prossimi mesi.

Elisabetta e Filippo, infatti, attualmente si trovano presso il castello di Windsor per passare il terzo isolamento da inizio pandemia. Dovrebbero rientrare a Buckingham Palace per festeggiare il 10 giugno il 100° compleanno del Duca di Edimburgo e il 12 giugno il Trooping the Colour, cerimonia dedicata a reggimenti del Commonwealth durante la quale verranno celebrati anche i 95 anni di Elisabetta, che compirà il 21 giugno.

Chi incontrerà Joe Biden

Oltre a Elisabetta, anche Carlo e Camilla, rispettivamente principe di Galles e duchessa di Cornovaglia, e William e Kate, ovvero i duchi di Cambridge, incontreranno Joe Biden. L’appuntamento con il presidente americano è una tradizione che la regina porta avanti dall’inizio del suo regno nel 1952, eccezion fatta per Lyndon B. Johnson.

Ovviamente, anche Donald Trump è stato ricevuto dalla famiglia reale britannica: nel 2019 era giunto a Buckingham Palace in elicottero infrangendo il protocollo. Decisamente più gradito sarà il suo successore, che parlerà anche al Parlamento britannico.

Non incontreranno invece Joe Biden i duchi di Sussex, ovvero Meghan e Harry, ora in attesa del loro secondogenito. Seppur probabilmente parteciperanno al compleanno del nonno Filippo, non prenderanno parte all’appuntamento diplomatico non “lavorando” più ufficialmente per la famiglia reale. Ma Harry ha già avuto modo in passato di conoscere la first lady, Jill Biden. Nel 2013, mentre era impegnato in tour negli Stati Uniti, il principe aveva partecipato a Washington a un ricevimento in onore dei feriti di guerra britannici e americani, dove vi era anche mrs. Biden, all’epoca second lady sotto l’amministrazione Obama.