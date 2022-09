Una regina tutta da ridere: quando due turisti non riconobbero Elisabetta e...

L’ex ufficiale della protezione della famiglia reale, Richard Griffin, ha raccontato a Sky News uno degli episodi più singolari e divertenti che sia mai capitato alla regina Elisabetta. una sovrana la cui storia, si sa, è densa di curiosità indimenticabili. Quando due turisti americani non la riconobbero e lei, forte del suo proverbiale senso dell’umorismo, rispose così…

“Hai mai incontrato la regina?”, la gaffe di due turisti davanti a Sua Maestà

Griffin ha parlato di un “incidente” diventato virale quando la regina Elisabetta II non fu riconosciuta da due turisti americani in vacanza vicino al Castello di Balmoral, in Scozia. Proprio l’allora guardia di sicurezza della sovrana l’accompagnò durante una passeggiata e, tra le campagne nel cuore dell’Aberdeenshire, due turisti americani si fermarono a conversare con lei. Ignari di essere davanti a Sua Maestà, le avrebbero raccontato qualcosa della loro vita e le avrebbero chiesto da dove venisse. La risposta di Queen Elizabeth non si fece attendere: “Beh, vivo a Londra, ma ho una casa per le vacanze proprio dall’altra parte delle colline…“.

Elisabetta II – Foto Pinterest | Getty Images

Poco dopo, i due le avrebbero fatto una domanda ancora più curiosa: “Ha mai incontrato la regina?“. E Sua Maestà, rivolgendo lo sguardo alla guardia Griffin: “Io no, ma lui la incontra regolarmente“. I due americani avrebbero quindi indirizzato le domande all’uomo che accompagnava la regina chiedendogli che persona fosse: “Ho detto loro – ha concluso Griffin – che a volte può essere molto irascibile, ma ha un bel senso dell’umorismo“… Come dargli torto?

Al termine del siparietto, uno dei turisti avrebbe persino messo la macchina fotografica tra le mani della regina invitandola a scattare una foto di gruppo, e lei avrebbe accettato sorridendo. Non prima di aver sferrato una battutina: “Mi piacerebbe essere una mosca quando mostrerà quelle fotografie agli amici in America. Si spera che qualcuno gli dica chi sono…“