96 anni da superstar: il nuovo ritratto della regina è wow!

C’è una nuova foto della regina Elisabetta II che arriva in occasione dei suoi 96 anni, un compleanno speciale in vista del Giubileo di platino che si festeggerà a giugno 2022. Guardate come si è mostrata davanti all’obiettivo a poche ore dal suo gran giorno, il 21 aprile, per celebrare con un ritratto inedito le tanto attese candeline!

La nuova foto della regina per il compleanno

“In vista del 96° compleanno, è stata rilasciata una nuova fotografia di Sua Maestà con due dei suoi pony, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale“. È l’annuncio che arriva da Buckingham Palace e infiamma il cuore dei sudditi con uno scatto d’altri tempi…

La regina Elisabetta appare raggiante, sola al centro della scena insieme ai suoi adorati cavalli bianchi. Un’immagine pubblicata poche ore dopo la visita a sorpresa di Harry e Meghan alla sovrana (che ha tutto il sapore della quiete dopo la tempesta).

Scattata il mese scorso nel parco del castello di Windsor, la foto è la quarta di una serie di scatti rilasciati dal Royal Windsor Horse Show, seguito ogni anno dalla sovrana fin dalla sua nascita. La regina ha deciso di trascorrere il suo compleanno a Sandringham House, luogo a lei carissimo in cui ha vissuto alcuni dei momenti più belli del suo matrimonio con il principe Filippo.