A distanza di un anno dal divorzio con la Famiglia Reale, Harry e Meghan sono stati ufficialmente privati dalla Regina dei loro titoli di patroni e con essi di una serie di attività che gli erano state affidate in quanto membri della Royal Family. A dare l’annuncio è stato Buckingham Palace con una nota in cui precisa che Elisabetta II ha comunicato la drastica decisione dopo una conversazione con il duca di Sussex, che avrebbe confermato definitivamente la rinuncia allo status di membro senior della Famiglia Reale.

A un anno dalla Megxit, cosa accade ai duchi di Sussex

E’ passato quasi un anno dall’annuncio che aveva lasciato a bocca aperta il mondo intero, quando Harry e Meghan avevano manifestato la loro intenzione di separarsi dalla Famiglia Reale per trovare una loro indipendenza. Era il 1° marzo 2020, quando la Megxit diventò ufficiale, concordando un anno di transizione, al termine del quale la situazione sarebbe stata riesaminata.

Harry e Meghan chiedono più tempo, ma la Regina non cede

Avvicinandosi la scadenza, la coppia aveva chiesto alla Regina di poter prolungare la fase di transizione, proprio per non perdere il loro ruolo all’interno di alcune organizzazioni. Ma, dopo un periodo di riflessione, la Regina ha preso la sua decisione, privando per sempre Harry e Meghan degli incarichi di patroni e come tale dei loro obblighi di rappresentanza in nome della Corona.

Leggi anche Britney Spears: anche Netflix produrrà un documentario sulla reginetta del pop

Grande attesa per l’intervista da Oprah Winfrey!

Intanto cresce l’attesa per l’intervista dell’anno. Meghan Markle e il principe Harry faranno, infatti, la loro prima intervista televisiva dall’annuncio del ritiro dal ruolo di membri senior della Famiglia Reale britannica. A condurre il colloquio sarà nientemeno che Oprah Winfrey. L’intervista, che andrà in onda su CBS domenica 7 marzo, sarà una conversazione “a tutto tondo”.