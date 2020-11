Ebbene sì, anche la Regina Elisabetta prende le misure contro il contagio. Per la prima volta, la sovrana d’Inghilterra è stata vista in pubblico con la mascherina. L’occasione? Il Remembrance Day, il giorno in cui il Regno Unito rende omaggio a coloro che hanno perso la vita in guerra e per il quale ogni anno si tiene una cerimonia commemorativa all’Abbazia di Westminster.

Per la prima volta con la mascherina

Dall’inizio della pandemia, è la prima volta in cui la sovrana d’Inghilterra indossa la mascherina in pubblico. Fino a oggi, Elisabetta II si era infatti ritirata nei suoi castelli, non solo per evitare qualsiasi rischio di contagio, ma anche per essere d’esempio ai suoi sudditi. Prima a Windsor, poi a Balmoral e infine a Sandringham, negli ultimi mesi la Regina Elisabetta ha rifuggito le apparizioni pubbliche in un momento così delicato per il Paese che ora si trova nel pieno della pandemia.

Foto Getty Images| Aaron Chown – WPA Pool

Il look della Regina Elisabetta

Ma non poteva mancare all’annuale appuntamento dell’11 novembre, dove la Regina si è presentata, insieme al Principe Carlo e a Camilla e, ovviamente, ai duchi di Cambridge, William e Kate. Per l’occasione la sovrana ha sfoggiato un look ineccepibile: un lungo ed elegante soprabito nero con tanto di mascherina in pendant.

Di stoffa nera ma con i profili bianchi, sembra che la mascherina di Elisabetta II sia stata realizzata da Angela Kelly, consigliera personale e stylist di lunga data della sovrana. A spezzare il total black soltanto un dettaglio: l’immancabile papavero rosso, simbolo del Remembrance Sunday.

Il cappotto di Kate Middleton

Alla commemorazione, anche i principi Carlo e William, entrambi in alta uniforme. Come Camilla, Kate Middleton si è presentata rigorosamente in nero, sfoggiando uno splendido cappotto firmato Alexander McQueen, stilista amatissimo dalla Duchessa di Cambridge, soprattutto per le occasioni formali. Kate ha indossato poi un cappello Philip Treacy e orecchini a goccia con diamanti e perle presi in prestito dalla regina Elisabetta II, secondo quanto riferito dal Daily Mail.