La regina Elisabetta odiava una parte del suo corpo e nessuno poteva fotografarla

Che i membri della Royal Family abbiano strane manie è noto, ma sapevate che la regina Elisabetta odiava una parte del suo corpo al punto da vietare a chiunque di fotografarla? Pare che The Queen provasse una particolare avversione per questo dettaglio del proprio aspetto e per questo avrebbe chiesto esplicitamente che nessuno lo immortalasse senza il suo consenso e una dovuta “preparazione” della posa da assumere davanti all’obiettivo…

Foto Instagram @bologninomaria – Regina Elisabetta

Re Carlo, suo figlio, ha delle strane abitudini nella vita domestica, ma anche lei non era da meno. Pochi mesi dopo la morte della regina Elisabetta II, infatti, uno dei 10 fotografi della sovrana inglese rompe il silenzio e svela un particolare inedito della storia di Sua Maestà.

Secondo Rankin, tra i professionisti della macchina fotografica ammessi a Buckingham Palace per il Giubileo d’oro della monarca, ha dichiarato che la regina più amata e longeva d’oltremanica, colei che più di tutte è stata fotografata tra i reali di tutto il pianeta, odiava le sue mani. Chi l’avrebbe mai detto? La regina avrebbe nutrito una così profonda avversione per questa parte del proprio corpo che avrebbe impedito a chiunque di immortalarla a sua insaputa.

I suoi guanti iconici sono tra gli accessori che avrebbe usato anche per nascondere ciò che non le piaceva di sé. Stando alle rivelazioni del famoso fotografo dei reali, la regina non voleva assolutamente vedere le sue mani impresse negli scatti pubblici e privati, e l’idea che potessero apparire in foto l’avrebbe preoccupata parecchio.

Sua Maestà avrebbe chiaramente espresso il suo “odio” per le proprie mani in occasione di un particolare ritratto che avrebbe dovuto immortalarla con una spada tra le mani. Si sarebbe rifiutata, sostenendo di voler nascondere quel dettaglio che la metteva a disagio, ma avrebbe comunque offerto a Rankin la possibilità di creare uno degli scatti più amati della regina.

Si scopre così soltanto adesso che Elisabetta II, una delle donne più fotografate della storia, ha cercato per decenni di nascondere le sue mani. L’avevate mai notato?