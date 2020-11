Nelle ultime ore sono circolate diverse voci che ipotizzavano il ritiro della Regina Elisabetta, una volta compiuti i 95 anni, in favore del figlio Carlo, Principe del Galles. Non preoccupatevi, perché non accadrà: Elisabetta II non ha intenzione di venire meno al voto che fece all’età di 25 anni, quando morto il padre Giorgio VI, fu incoronata Regina e promise di servire il Regno fino all’ultimo dei suoi giorni. A smentire le voci, messe in circolazione da alcuni tabloid, sono accorsi immediatamente i collaboratori della sovrana.

Foto Getty Images | Jean Gallup

Non cederà il trono

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Express, la regina, che detiene il record del regno più lungo della storia inglese, non verrà meno al suo voto, neppure dopo i festeggiamenti per i 70 anni sul trono. Non solo: una volta terminata l’emergenza sanitaria, riprenderà in pieno i suoi impegni e i suoi doveri. “Non ci sono piani o discussioni su una possibile reggenza” avrebbe rivelato un collaboratore della regina, che voluto rimanere anonimo.

Il calendario 2021

Con l’arrivo di un vaccino, si spera che la sovrana possa ritornare al lavoro già il prossimo anno. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, a corte già si lavora a un fitto calendario di eventi e impegni ufficiali per il 2021. Tra questi, anche l’immancabile invito a Joe Biden e alla futura First Lady, che saranno accolti a Buckingham Palace con una cena da di stato, come da tradizione.

L’incoronazione

Come risaputo, Elisabetta II non era predestinata, sin dalla nascita, a diventare Regina. Soltanto all’età di 10 anni, è diventata erede al trono, quando lo zio Edoardo VIII abdica in favore del fratello, Giorgio VI, padre della regina Elisabetta, per sposarsi con la divorziata Wallis Simpson.

Foto Getty Images | The Print Collector/Getty Images)

Ma il regno di Giorgio VI non avrà lunga vita, per interrompersi con la morte di quest’ultimo, avvenuta il 6 febbraio 1952. All’età di 25 anni, Elisabetta diventa così la futura Regina d’Inghilterra. Verrà incoronata circa un anno dopo, il 2 giugno 1953, presso l’Abbazia di Westminster.