La regina è morta e l'India dichiara battaglia: "Restituiteci..."

A meno di 24 ore dalla morte della regina Elisabetta, mentre il mondo e la Royal Family si preparano ai funerali di Sua Maestà, scoppia nuovamente il caso: l’India chiede la restituzione di qualcosa che già anni fa fu al centro di una battaglia internazionale… Re Carlo III risponderà? Difficile immaginarlo…

Ora che Queen Elizabeth non c’è più, gli indiani rivogliono…

“Restituiteci il diamante“. Suona così la richiesta dell’India che trapela dopo la morte della regina Elisabetta II, e a farla, secondo Hindustan Times, sarebbe stato proprio il governo indiano. Al centro di una contesa scattata nel 1947 e ora nuovamente in testa alle cronache, il celebre diamante Kohinoor, uno dei diamanti che tempestano la corona inglese.

Foto Instagram | @freepressjournal

Si tratta del più bello, del più puro e costoso tra quelli montati sul simbolo della monarchia del Regno Unito, da secoli sulle teste dei reali e protagonista di un vero e proprio caso internazionale. Il gioiello è più reclamato e desiderato e a contenderselo – ancora una volta ora che la regina è morta – sono Londra e l’India…

Kohinoor, il diamante della corona al centro della battaglia

Si chiama Kohinoor (o Koh-i-Noor) ed è, a oggi, la gemma più preziosa al mondo in possesso di un sovrano. 105 carati di luce e bellezza ne fanno uno dei gioielli più spettacolari mai visti, ed è parte, da secoli, delle 2.800 pietre di incommensurabile valore che compongono la corona inglese. Dalla Regina madre a Elisabetta II, tutti hanno portato sulla testa questo favoloso diamante incastonato tra altri di raro splendore, ed è proprio il Kohinoor, un diamante ovale meraviglioso, a essere diventato il gioiello simbolo della corona.

Foto Twitter | @Time

Da decenni, a reclamarlo erano stati non solo India (che ne reclama la proprietà in quanto fu estratto proprio lì e “sottratto”, secondo la versione del Paese, irregolarmente) ma anche Iran, Afghanistan e Pakistan… Ora gli indiani sarebbero tornati “all’attacco”. Re Carlo III risponderà alla richiesta? La corona di Elisabetta passa a Camilla, regina consorte, ma sarebbero già tanti gli indiani pronti a non rinunciarvi…