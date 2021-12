L’intervista esplosiva contro i Royals era stata dipinta come deleteria per la sua immagine, ma Meghan Markle sferra uno scacco matto alla regina Elisabetta (e alla famiglia reale) prendendosi la sua rivincita. Dopo aver vinto anche in appello nella causa che la vede contro il Mail in tribunale – per la violazione della sua privacy – spunta una notizia: la duchessa di Sussex è la più googlata di tutti, persino della cognata Kate Middleton. Suo il nome più cercato su Google dagli internauti di tutto il mondo, Inghilterra compresa, ma si tratterebbe di una vittoria a metà perché non sarebbe la più amata…

Meghan Markle è la più googlata della Royal Family, ma…

Altro che totale disfatta! La rottura di Meghan Markle con i Windsor sembra aver prodotto un effetto inaspettato persino per la regina Elisabetta, che si vede ora dietro di lei nelle ricerche online. Famiglia reale al seguito.

Secondo gli ultimi dati di Ahrefs sulla Rete, la duchessa di Sussex, da tempo negli Stati Uniti con il principe Harry e i loro due bimbi, è il personaggio più googlato della Royal Family inglese. Cercata più di 1 milione di volte ogni 30 giorni, davanti al marito che si fermerebbe a circa 500mila ricerche.

Un trionfo in salsa web che la posiziona in testa alla curiosità del pubblico di mezzo mondo, Regno Unito compreso, ma che sarebbe una vittoria a metà. Il motivo? Secondo un sondaggio di YouGov, non sarebbe lei la più amata.

La duchessa di Sussex sarebbe solo 14esima in fatto di gradimento, decisamente sotto The Queen (che tiene salda la sua prima posizione con l’80% delle preferenze, seguita dai duchi di Cambridge William, con il 78%, e Kate, con il 75%)…