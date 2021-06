La Regina Elisabetta ha ricevuto in regalo un cucciolo di corgi

La Regina Elisabetta ha un nuovo cucciolo. La Monarca ha ricevuto in regalo dal principe Andrea e dalle principesse Beatrice e Eugenia un piccolo corgi di 6 settimane. Questo, secondo quanto riportato dal The Sun.

La Regina ha ricevuto il corgi nel giorno del 100esimo compleanno del principe Filippo

Il cucciolo sarebbe stato regalato alla Regina Elisabetta giovedì scorso, il giorno del centesimo compleanno di suo marito, il principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Inoltre, il cucciolo di corgi, la razza preferita dalla sovrana, arriva ad un mese dalla morte dei Fergus, uno dei cuccioli che le era stato regalato mentre il Duca di Edimburgo era in ospedale all’inizio di quest’anno. Un insider della royal family aveva detto a People che la notizia della morte dell’animale è stata “molto triste”.

“La regina è assolutamente devastata” ha raccontato un insider di palazzo reale al The Sun. “I cuccioli sono stati portati per tirarla su durante un periodo molto difficile”. Tutti, inoltre, credevano che dopo la morte di Vulcan, corgi scomparso lo scorso ottobre, la Regina Elisabetta non avrebbe mai più avuto un cane. E invece, è arrivata una bella sorpresa per la sovrana di Inghilterra. “La Regina ha vissuto un momento difficile ed è assolutamente felice di avere un nuovo corgi. Era sconvolta quando Fergus è morto improvvisamente, ma questo cucciolo sarà una compagnia perfetta per Miuck” ha detto l’insider.

Il nuovo corgi farà compagnia a Miuck e Candy

Miuck, altro corgi della regina, e il nuovo arrivato, di cui non si sa ancora il nome, si sono uniti ad un altro cane, Candy. La Regina li avrebbe già portati a spasso tutti insieme nel Castello di Windsor.

La Regina Elisabetta ha posseduto corgi e dorgi, un incrocio tra il primo ed un bassotto, per tutta la sua vita adulta. Con la morte di Vulcan però, come già detto, si pensava che la sovrana non volesse più avere altri animali. Questo, secondo quanto emerso, perché non voleva rischiare di inciampare nei suoi amici a quattro zampa, ma anche perché non voleva lasciare dei cani giovani nel caso in cui fosse venuta a mancare.