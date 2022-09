Le condoglianze per la regina Elisabetta arrivano al principe William sbagliato....

Capita anche alle migliori famiglie che qualcuno sbagli, così anche i Windsor si trovano a fare i conti con il “principe William sbagliato” che riceve condoglianze e messaggi d’affetto per la morte di Sua Maestà la regina Elisabetta II al posto del vero erede al trono d’Inghilterra…

Condoglianze al principe William per la morte della regina, ma è quello sbagliato…

Nelle ore del lutto per la regina Elisabetta c’è anche qualche storia curiosa degna di essere raccontata. Come quella che riguarda le decine di messaggi di condoglianze (e persino richieste di essere assunti presso la corte di Buckingham Palace come governanti) piovuti all’indirizzo del principe William, ma quello sbagliato.

Foto Shutterstock | Alessia Pierdomenico

Tutto nasce dalla presenza online del sito web princewilliamliving.com, portale dedicato alle notizie sulla contea di Prince William, in Virginia (USA). Un nome che avrebbe generato un equivoco per cui molti utenti avrebbero inviato condoglianze e anche currriculum per entrare a lavorare presso i Windsor… Il grande abbaglio di tanti deriverebbe dal fatto che princewilliamliving.com appare tra i primissimi risultati Google quando si digita “contatta il principe William“.

Tra le mail di condoglianze recapitate al principe William sbagliato (decine ogni giorno da tutto il mondo), anche alcune singolari proposte per la realizzazione di copribara e quella di un uomo che avrebbe chiesto di poter diventare re. “Chi sono io per ostacolarlo?“, la risposta inviata dall’editore di Prince William Living, Rebecca Barnes, che ha aggiunto ai microfoni di AFP: “Gli ho detto di fare domanda…”.

Rebecca Barnes ha rivelato che l’errore arriva da utenti di tutto il pianeta, dall’India al Giappone, passando per Egitto, Nord e Sud America e… persino dalla stessa Inghilterra! Neppure gli inglesi, insomma, riconoscono il principe William sbagliato…