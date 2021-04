La regina Elisabetta compie 95 anni: i look memorabili

Oggi, 12 aprile 2021, la Regina Elisabetta spegne 95 candeline, ma, per la prima volta da oltre 70 anni, al suo fianco non ci sarà il principe Filippo, la sua “roccia”, come lo ha definito la sovrana. Ogni anno, il compleanno di Elisabetta viene celebrato pubblicamente con la tradizionale parata di “trooping the colour”, sospesa nel 2020 a causa delle restrizioni anti Covid, che hanno imposto a Sua Maestà un periodo di completo isolamento nel Castello di Windsor. Ma la festa vera e propria si tiene da sempre a porte chiuse, insieme a Filippo, ai figli e ai nipoti, un’occasione per celebrare non solo la Regina, ma anche la donna, la madre, la nonna, che tutti amano tra le mura di Buckingham Palace. Sebbene le ultime immagini la ritraggano in nero, vestita a lutto, Elisabetta è stata in questi ultimi 95 anni anche una regina di stile, sfoggiando look monocromatici dal taglio severo, come si addice a una sovrana, ma dai colori accesi e sempre diversi, con tanto di accessori ton sur ton. Ecco quali sono i look più memorabili della Regina.

Look memorabili Elisabetta: tutti i colori sfoggiati dalla sovrana!

L’abbiamo vista in azzurro, rosa, giallo canarino, blu elettrico e persino verde mela, che la Regina Elisabetta sia innamorata dei colori è cosa nota! Come dimenticare il look primaverile e gioioso sfoggiato da Elisabetta durante la prima uscita ufficiale in compagnia di Meghan Markle? Non poteva naturalmente mancare il cappellino, rigorosamente abbinato ton sur ton, come prevede la divisa d’ordinanza della Regina Elisabetta.

Foto Getty Images | Max Mumby

Gli accessori distintivi della Regina: tre file di perle e orecchini

La collana a tre file di perle e gli orecchini rappresentano da sempre il tratto distintivo del dress code di Elisabetta, accompagnandola in ogni occasione, dal giorno della sua incoronazione ad oggi. Già nel suo primo discorso da principessa, la futura sovrana indossava le perle, simbolo di purezza e umiltà, mentre dichiarava al mondo intero che avrebbe servito la nazione fino alla fine dei suoi giorni.

Foto Getty Images | Max Mumby

Look Elisabetta II: la borsetta che non manca mai

Si racconta che nel suo guardaroba ne abbia più di duecento. La borsa è il simbolo, per eccellenza, del dress code della Regina Elisabetta. La maggior parte delle borsette che la sovrana porta con sé, in qualsiasi occasione, porta la firma di Launer London, brand britannico con alle spalle 70 anni di storia, di cui la Regina si è innamorata nel 1968.

Foto Getty Images | Max Mumby

Look blu elettrico e fiori gialli: il significato nascosto del look

Il 21 giugno 2017 la regina Elisabetta ha pronunciato il suo Queen’s speech avvolta da completo blu elettrico, con cappello in tinta e fiori dal pistillo giallo, quasi a richiamare i colori dell’Europa. Il referendum sulla Brexit si era tenuto un anno prima. A molti è sembrato un messaggio nascosto!

Foto Getty Images | Carl Court

Abito verde speranza: il look della Regina che passerà alla storia

Era il 5 aprile 2020,quando la regina Elisabetta si rivolgeva alla nazione e al mondo intero, in uno dei discorsi che passerà alla storia, per invitare i sudditi a rimanere uniti nelle avversità della pandemia. Per l’occasione, la sovrana scelse di indossare un completo verde pastello, un segno di speranza, in uno dei momenti più bui del XXI secolo.