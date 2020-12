Bellezza

Intervista a Nina Uspehova, fondatrice di Musa Nails, brand internazionale di prodotti professionali per le unghie e nail art, beauty e home design

Com'è nata la tua passione per il settore nails? Qual è la tua storia e come nasce Musa?La mia passione per il settore nails è nata circa 15 anni fa, in...