I regali di San Valentino per veri romantici

“Quando l’amore ti chiama, seguilo“, recita una celebre poesia del libanese Kahlil Gibran. Ed è proprio con questo verso memorabile che ci avviciniamo a una delle ricorrenze che – volenti o nolenti – appartiene a tutti gli innamorati (leggi anche le cose da non fare a San Valentino). Perché a San Valentino, si celebra l’amore e non farlo sarebbe un po’ come sottrarsi all’imperativo del poeta libanese, che in questa splendida poesia ci insegna non solo a riconoscere l’amore, ma anche ad abbracciarlo, a seguirlo con cieca e profonda devozione. Ed è proprio con una poesia che potreste sorprendere la vostra metà a San Valentino, ma se la scrittura non è nelle vostre corde, ecco qualche idea regalo per una festa degli innamorati davvero speciale.

Lampada a forma di cuore

Un oggetto a forma di cuore è perfetto per rendere felice una persona cara o una coppia di innamorati. Ma un cuore luminoso è molto meglio. La lampada LED è davvero perfetta per i più romantici: infatti, la potrete personalizzare con un testo adeguato a qualsiasi occasione. Oltre a essere un dono speciale, questo oggetto ha il potere di diventare anche un meraviglioso oggetto d’arredo. A 39 euro su Troppotogo.

Foto Troppotogo

“Tu sei il mio intero mondo” di Shakespeare

Quando non sappiamo come esprimere il nostro amore, allora non resta che affidarci ai più grandi poeti di tutti i tempi. E quale poeta meglio di Shakespeare ha saputo celebrare l’amore in tutta la sua forza e in tutto il suo tormento? Con questa raccolta di poesie, non potrete che conquistare la vostra dolce metà. A 5 euro su Amazon.

Foto Amazon

Idee regalo romantiche: Coriandoli a forma di cuore

E se per San Valentino vi concedeste un romantico bagno di coppia? In questo caso, occorre qualche candela per creare un’atmosfera soffusa e – perché no – dei coriandoli a forma di cuore, che profumano di rosa (come fossero petali veri) e si sciolgono l’acqua della vasca da bagno, senza dover pulire tutto. A 7 euro su Troppotogo.

Foto Troppotogo

Poster con collage di foto

Quando si tratta di poster personalizzabili, dovreste sempre avere la possibilità di dare libero sfogo alla vostra creatività. Per San Valentino, ad esempio, potreste dare vita a un romantico poster con collage di foto e testo, per rivivere insieme i momenti speciali trascorsi insieme, viaggi, esperienze. A 19 euro su Troppotogo.

Idee regalo San Valentino: Mappa del mondo in sughero

Anche ai tempi di Google, niente è meglio di una cara vecchia bacheca di sughero dove appuntare le nostre idee, i nostri progetti, per ricordare le esperienze vissute insieme e sognare quelle che ancora devono arrivare. Grazie al suo fascino vintage, sarà il posto perfetto per mettere in mostra quel biglietto del treno, oppure i biglietti della metropolitana di Londra o il biglietto aereo del primo vostro viaggio insieme. A 24 euro su Troppotogo.

Foto Troppotogo

Un diario di viaggio Moleskine

Oltre alla mappa di sughero, per le coppie di innamorati che amano viaggiare c’è lo splendido diario di viaggio di Moleskine con tanto di mappe geografiche, pagine bianche per appuntare i vostri viaggi e tasca laterale per conservare i ricordi più cari, come il biglietto di un museo o lo scontrino di un ristorante di Pechino. Insomma, un vero e proprio viaggio nei ricordi! A 15 euro su Amazon.

Idee regalo: un quadro in legno con foto

Gli amanti del bello non potranno che innamorarsi di questo oggetto particolare: un quadro in legno di pino dal formato compatto e personalizzabile con una vostra foto e – perché no – una romantica dedica d’amore. A 19 euro su Troppotogo.

Foto Troppotogo

Una polaroid per i vostri ricordi

E se invece di immortalare il vostro amore su Instagram, aveste l’occasione di farlo con una macchina fotografica Polaroid? Un clic e il vostro ricordo sarà per sempre tra le vostre mani. A 69 euro su Amazon.