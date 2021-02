Ebbene sì, anche un altro San Valentino è alle porte. Se da un lato è passato così tanto tempo dalla nostra ultima relazione che nemmeno ci ricordiamo come si festeggia, d’altra parte possiamo davvero prendercela con una giornata dedicata all’espressione dell’amore? Ma l’amore arriva in molte forme, come ci insegna il termine greco “agape”, che allude all’amore incondizionato, quel tipo di amore che proviamo verso i nostri amici più cari. Ma come possiamo sorprenderli a San Valentino? Ecco, alcune idee originali per sorprendere i nostri amici del cuore.

Prepara un cesto di coccole

Se c’è una cosa di cui non si può mai avere abbastanza, sono le coccole. Per coccolare il nostro amico più caro, pensiamo a ciò che lo rende felice e creiamo una piccola cesta personalizzata: magari di libri, se ama leggere, di mascara e creme, se ama la cosmesi, di olii essenziali, se è in un momento di stress e così via.

Spedisci una cartolina fatta da te

Vi ricordate quando alle scuole elementari uno dei momenti più attesi era lo scambio dei biglietti di San Valentino? Solo perché siamo cresciuti, questo non vuol dire che ricevere un biglietto di San Valentino non possa emozionarci ancora. Preparatelo con le vostre mani, magari personalizzandolo con una vostra foto, per una dolce sorpresa al vostro migliore amico.

Prepara un dessert di San Valentino

Quando pensiamo a San Valentino, i dolci sono una delle prime cose che ci vengono in mente. Se sai qual è il dolce preferito dei tuoi amici, perché non prepararlo per loro? Se abitano vicino a casa tua, puoi cucinare dei biscotti con gocce di cioccolato o una torta con tanto di frutta e crema pasticcera, impacchettarli e lasciarli direttamente davanti alla loro porta di casa.

Scrivi una lettera

Spesso tendiamo a dare per scontate le persone che ci sono più vicine. Questo è il motivo per cui dovremmo sempre cercare di esprimere quello che proviamo nei confronti degli amici più cari. E non si tratta soltanto di raccontare loro la nostra vita, ma anche di ricordargli quanto li amiamo e quanto sono importanti per noi. Dunque, perché non cogliere questa occasione per scrivere una lettera d’amore ai nostri amici più cari?

Ma come trascorrere il giorno di San Valentino con i nostri amici a distanza? Anche se in tempi di pandemia, non possiamo uscire con il nostro amico del cuore per una divertente cenetta di San Valentino, possiamo sempre festeggiare insieme, anche se a distanza. Possiamo sempre collegarci su Zoom per una cena a distanza e decidere insieme quale commedia romantica guardare, ma solo dopo aver gustato il dessert!

Progettate un viaggio insieme

Ai tempi del Coronavirus, è difficile pianificare un viaggio, dal momento che non sappiamo ancora quando potremo metterci in viaggio e soprattutto quali mete saranno alla nostra portata. Ma non è vietato sognare! Magari stilando una lista delle mete che ci piacerebbe visitare insieme, progettando un nuovo modo di viaggiare, che magari privilegi le destinazioni più vicine e che possiamo raggiungere anche con la comodità della nostra auto. Siamo certi che in questo modo passerete un fantastico San Valentino!