6 regali di Natale da fare alla tua bff "royal"

Tra le vostre amiche ci sarà sicuramente qualcuna amante dei reali d’Inghilterra e che sarà letteralmente impazzita per l’ultima stagione di The Crown su Netflix.

Se siete in alto mare con i regali di Natale per le amanti della Regina Elisabetta II, di William e Kate o, perché no, del principe Carlo, abbiamo la soluzione per voi.

Dal gin della casa reale ai libri sulla famiglia reale, ecco alcuni regali di Natale perfetti per le vostre amiche “royal”.

Le decorazioni per l’albero di Natale

I double bus londinesi, il Big Ben e i classici taxi neri sono solo alcuni dei “simboli” inglesi. Quindi, perché non regalare alle vostre amiche amanti della famiglia reale e dell’Inghilterra delle bellissime decorazioni per l’albero di Natale?

Marks & Spencer propone un bellissimo pack da 4 decorazioni realizzate in vetro con brillantini.

Foto Marks & Spencer | London Icons Glass Baubles 4 Pack

Il gin della Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta II è una grande amante del gin. Se volete fare un regalo particolare alle vostre amiche amanti della casa reale, perché non regalare il suo gin, dal costo di 50 sterline e realizzato con i frutti esotici di Sharon, chiamati anche cachi cinesi.

La borsa ispirata a sua maestà la Regina

Se l’amica “royal” a cui volete fare un regalo è amante delle borse, la Emerald Queenie’ bag potrebbe essere un regalo davvero azzeccato.

Questa bag, realizzata dal brand Lulu Guinness, è ispirata proprio alla Regina Elisabetta II ed è fatta in lussuosa pelle effetto lucertola color verde smeraldo. Inoltre, è impreziosita da due dettagli: un foulard fantasia e una catena dorata removibile, per poter portare la borsa sia a mano che a spalla.

Libri sulla royal family

Per quanto riguarda i libri sulla royal family c’è solo l’imbarazzo della scelta. Questo potrebbe essere un ottimo regalo di Natale che mixa l’amore per la lettura con quello per la famiglia reale.

Tra i più interessanti troviamo: I segreti di Buckingham Palace di Enrica Roddolo, Meghan, la sua vera storia di Andrew Morton, Diana, vita e destino di Vittorio Sabadin. E ancora: The Royal Family di Helen Cox Cannons, Elisabetta II dalla A alla Z di Lavinia Orefici e Meghan and Harry, the real story di Colin Campbell.

La candela di Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle hanno esattamente questa candela di Selfridges nella loro casa di Santa Barbara, in California. Che dire se non che questo potrebbe essere il perfetto regalo “royal” per le vostre amiche amanti delle candele? Se l’hanno scelta anche i duchi di Sussex un motivo ci sarà.

Una tazza e del tè davvero “royal”

Esistono davvero tantissime tazze raffiguranti la famiglia reale e Buckingham Palace. Quella che vi proponiamo come regalo di Natale da fare quest’anno arriva direttamente dall’e-commerce della royal family.

Questa tazza, realizzata interamente a mano agli artigiani di Stoke-on-Trent, è in porcellana inglese e rifinita in oro a 22 carati. Un regalo decisamente “royal”.

A questo meraviglioso oggetto potete anche abbinare del tè. Sempre sull’e-commerce trovate una box di latta davvero lussuosa contenente 50 bustine di tè a scelta tra kenioti, srilankesi e indiani.