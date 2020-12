Regali di Natale per la nonna migliore del mondo

Dalla nonna sempre all’ultima moda, alla nonna perennemente ai fornelli, ecco alcune idee regalo da far trovare sotto l’albero alle vostre nonne per farle sentire amate e coccolate soprattutto in questo Natale un po’ particolare.

Regali di Natale per la nonna che ama il design

Dal vaso a forma di cuore anatomico alla mappa stellare con la costellazione personale, ecco alcune idee regalo per la casa da far trovare sotto l’albero alle nonne amanti del design.

Un portafoto per i ricordi

Per le nonne che hanno sparse decine, se non centinaia, di fotografie, un portafoto è quello che fa per loro, come Modern Copper, la bacheca per le foto proposta da Maison Du Monde. Questo oggetto, da appendere, è realizzato in metallo ramato con una trama geometrica e può essere appeso in salotto, in camera da letto, o anche in cucina.

Una lampada da tavolo

Quella che vi proponiamo qui è la lampada da tavolo del brand di Monaco di Baviera Kare Design. Questo modello in particolare raffigura un adorabile coniglietta, realizzata in poliresina, con asta in acciaio verniciato a polvere e paralume in line.

Alle nonna sempre alla moda

Per le nonne sempre alla moda, che non perdono mai occasione di acquistare un nuovo accessorio e quel capo all’ultima moda, ecco alcune idee regalo perfette per il prossimo Natale.

Una borsa

Le borse sono le migliori amiche delle nonne: di tutti i colori, le forme e i materiali, sono l’accessorio imprescindibile anche per chi di moda e outfit poco si interessa. Tra brand emergenti, pezzi iconici e tendenze di stagione, potrebbe essere davvero difficile scegliere la borsa perfetta da regalare alla nonna: qui abbiamo selezionati diversi modelli dai 50 ai 3 mila euro.

Un maglione natalizio

È diventato di gran moda negli ultimi anni e un po’ tutti i brand propongono la loro versione del maglione natalizio, perfetto da regalare alle nonne che non amano sferruzzare. Qui, una selezione dei più belli da regalare a Natale.

Regali di Natale 2020 alla nonna amante della bellezza

Alle nonne sempre in forma, fresche di make up e parrucchiere, ecco alcune idee per sorprenderle a Natale.

Un siero rivitalizzante

Re di tutti i sieri per il viso, Skin Caviar Liquid Lift di La Praire è certo uno dei trattamenti skincare più di lusso in commercio: è arricchito con vero caviale per offre un effetto lifting assoluto, migliora il tono e l’elasticità della pelle e aiuta a rimpolpare il viso solcato dalle rughe. Ma saranno apprezzatissime anche alternative più economiche, come i sieri di Vera Lab.

Una maschera per il viso

Per le nonne attente a maschere e prodotti per ringiovanire la pelle, una chicca è il 24K Pure Gold One Treatment, una maschera che contiene vero oro 24 carati. Il suo effetto principale è quello di migliorare il metabolismo della pelle, rallentando il naturale decadimento del collagene che può rendere più rapido il processo di invecchiamento cellulare.

Alla nonna che ama la buona cucina

Per le nonne sempre ai fornelli, che – cascasse il mondo – si assicurano sempre abbiate mangiato a sufficienza, ecco alcune idee regalo da fargli trovare sotto l’albero di Natale.

Impastatrice

Ci vuole forza ed energia a impastare pane, pizza e torte per tutta la famiglia. Per le nonne che non si arrendono a voler fare tutto in casa, quale miglior regalo di una efficiente impastatrice? Ce ne sono di diverse tipologie e fasce di prezza: dalle più professionali di Kitchenaid e Kenwood alle più economiche, come Kooper.

Un libro di ricette

Un altro regalo perfetto per le nonne amanti della cucina può essere un libro di ricette, per sperimentare nuovi piatti e abbinamenti, come “La cucina di Sonia Peronaci“, uscito recentemente nelle librerie. Si tratta di un ricettario, il quinto pubblicato dalla blogger di Giallozafferano, che propone 80 piatti della tradizione italiana, da Nord a Sud, più o meno noti. La preparazione è spiegata passo per passo, con tanto di foto, tutte realizzate nel Sonia Factory.

Regali di Natale per la nonna tecnologica!

Per le nonne che sono sempre al passo con i tempi e si cimentano nell’uso di smartphone e device tecnologici, ecco qualche idea per sorprenderle a Natale.

Assistente digitale

Quando si tratta di dispositivi tecnologici, un’idea utile e divertente per la nonna può sicuramente essere un assistente digitale. Da Alexa ad Amazon Echo, la vostra nonna potrà comodamente rivolgersi al suo assistente digitale per chiedere qualsiasi cosa, senza le difficoltà legate alla digitazione sullo smartphone.

Un tablet

Di questi tempi, anche le nonne preferiscono rinunciare alla passeggiata in edicola per acquistare il giornale o i loro settimanali preferiti. Alle nonne che amano leggere, quale miglior regalo di un tablet per sfogliare comodamente il giornale, scoprire le notizie del giorno e tenersi informate sui loro hobbies.