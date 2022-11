5 regali di Natale da evitare per non fare una pessima figura (e deludere l’altro)

Pronte per Natale? Se avete in mente cosa donare ai vostri cari, e siete assolutamente certe che gli piacerà, passate oltre. Ma se invece non sapete da che parte iniziare per la vostra lista doni, partire dai regali da evitare è la prima cosa da fare per non perdere tempo (e rischiare di deludere il destinatario cadendo in una pessima figura…).

A Natale puoi… regalare tutto tranne questo

Va bene essere originali e simpatici, ed è vero che a Natale siamo tutti un po’ più buoni e tolleranti, ma questi regali sono proprio da evitare perché potrebbero deludere amaramente chi deve riceverli, trasformando la sorpresa in un momento triste e incorniciato da espressioni non proprio felici.

Foto Pixabay | buzukis – Regali di Natale – Pacchi regalo

Vi è mai capitato di scartare un pacco regalo e trovarci qualcosa che no, proprio non userete e che non avreste mai acquistato per voi stesse o per gli altri? Ebbene, con le festività alle porte si avvicina anche il tempo dei doni sgraditi, quelli che spesso capitano sotto l’albero di Natale e che avremmo fatto a meno di avere in casa. Oggetti, accessori e indumenti che finiranno senza dubbio nel cassetto delle cose off limits.

Per evitare di cadere nella trappola del regalo facile, ma deludente, vi spieghiamo cosa non fare: sono almeno 5 i regali da evitare come la peste per salvare la sorpresa, doni che inseriremmo subito tra le cose da non fare a Natale…

Calzini per tutti? No, grazie

Non potevamo non dedicare ai calzini il primo gradino del triste podio dei regali da non fare a Natale. Molti li ritengono un must delle feste, ogni anno invadono i negozi con colori e stampe a tema, ma no: non è il caso di farli impacchettare e donarli a qualcuno. Oltre ad essere un pensiero “invadente” (perché ognuno ha i suoi gusti e facilmente non piacciono), sono proprio di pessimo gusto.

Pigiama, pantofole e biancheria intima…

Anche questi regali sono da lasciare esattamente lì, dove li avete incontrati per la prima volta. A parte l’incubo taglie, sono tre cose da evitare perché, sotto sotto, sembrano voler dire al destinatario che non c’è molto altro che riteniate utile per la sua giornata… Pigiami, pantofole e biancheria intima è bene che ognuno li scelga per sé.

Scarpe? Occhio alla superstizione

Anche le scarpe possono rivelarsi davvero una pessima idea regalo. Si tratta di qualcosa di così personale che è davvero difficile intercettare le reali necessità e il numero giusto (a meno che non vogliate farle provare prima, rovinando così la festa…). Se proprio volete convincervi del tutto, eccovi un tocco di superstizione: tradizione vuole che chi dona un paio di scarpe sottintenda la sua volontà di allontanarsi…

Ombrello, questo “sconosciuto”

Niente di più insignificante di un ombrello. Non per l’oggetto in sé, perché ne esistono di davvero carini, ma proprio per la sua “capacità di sopravvivenza” nel quotidiano: volete davvero regalare qualcosa che, al 90%, andrà presto rotto, smarrito o dimenticato a casa di…?

Regalo riciclato… si scopre in fretta

Tra i grandi classici del Natale (ma noi ci aggiungiamo anche dei matrimoni e dei compleanni), quello del regalo riciclato. Pessima, davvero pessima idea, da evitare assolutamente: chi riceve il vostro dono se ne accorgerà nel giro di poco tempo, forse appena scartato il pacco… e sarà davvero dura evitare la figuraccia. Ah, avete un fidanzato? Ecco qui i regali da non fargli mai…