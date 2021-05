Regali last minute per la festa della mamma 2021

La Festa della Mamma si avvicina e non avete ancora pensato a un regalo per lei? Niente paura, oggi vi suggeriamo alcune idee regalo originali e divertenti, per ricordare alla mamma quanto è importante per voi. Dalla maglietta da supereroina al dolcissimo portachiavi madre-figlia, ognuno di questi regali nasconde un messaggio speciale per la mamma.

Festa della mamma, 5 idee regalo

Manca poco alla festa della mamma e non c’è più tempo da perdere. Andiamo a scoprire 5 idee regalo originali e divertenti per sorprendere ogni tipo di mamma!

Maglietta della Supermamma

Alla mamma che si fa sempre in quattro per voi, non c’è miglior regalo della maglietta da Supermamma. Un modo originale e divertente per farle capire quanto apprezzate tutti i gesti e la cura che vi riserva ogni giorno!

Foto Amazon

Custodia del telefono Supermom

Originale, graziosa e comodissima, la custodia per telefono Super Mom è un regalo utilissimo per tutte le mamme, che, tra borse della spesa, documenti del lavoro e chiavi di casa, rischiano sempre di far capitolare il proprio telefonino.

Foto Amazon

Candela profumata personalizzata

“Per tutto ciò che significhi per me: ti voglio bene mamma“. Se anche voi faticate a trovare le parole giuste per ricordare alla mamma tutto l’affetto che provate per lei, quello che fa per voi è la candela profumata Flower & Fruits, che nasconde un messaggio speciale.

Foto Amazon

Portachiavi madre figlia

Madre e figlie, due tessere di un puzzle che si incastrano alla perfezione, proprio come questo dolcissimo portachiavi, perfetto da regalare alla mamma, in occasione della sua festa.

Foto Amazon

Grembiule divertente per mamma

Se la vostra mamma è la prossima aspirante Masterchef, questo simpatico grembiule personalizzato la renderà sicuramente felice. “Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti e io ti reinventerei proprio come sei“, è il perfetto messaggio d’affetto da mandare alla mamma nel giorno della sua festa!

Foto Amazon

