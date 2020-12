8 idee per regali di Natale perfetti per le ragazze

Le vacanze di Natale si avvicinano ogni giorno sempre di più. Per strada vediamo i primi addobbi, in alcune case è già stato fatto l’albero e, ovviamente, bisogna cominciare a pensare ai regali. Scegliere cosa regalare alle ragazze, però, non è poi così semplice.

I gusti delle teenager cambiano in fretta, si affronta l’adolescenza e quel desiderio irrefrenabile di avere i vestiti all’ultima moda o qualcosa che sia assolutamente creativo e fuori dagli schemi.

Ecco perché decidere cosa regalare alle ragazze è difficile, ma non impossibile. Dovete innanzitutto provare a “individuare” la tipologia di teen alla quale volete fare il vostro regalo. È una fashion victim? Un’amante della natura? Le piace fare sport? Ci sono tutta una serie di domande alla quale dovreste rispondere prima di pensare a cosa regalare.

Per facilitarvi la scelta, abbiamo pensato a 8 regali perfetti per una ragazza:

Collanina con l’iniziale

Quest’anno stanno andando tantissimo, soprattutto tra le ragazze più giovani, le collane con le iniziali. Che siano di bigiotteria o d’oro, come quella che vi proponiamo, del brand di lusso Celine, questa tipologia di accessori è perfetta per tutte le amanti della moda e per tutte coloro che vogliono sempre essere “al centro dell’attenzione”.

Tazza riutilizzabile di Starbucks

La colazione è il pasto più importante della giornata. Quindi, perché non renderlo anche super fashion utilizzando una bella tazza firmata Starbucks.

Quella che vi proponiamo, disponibile su Amazon, è anche attenta all’ambiente. Infatti, essendo realizzata in plastica, può essere lavata e riutilizzata quando e dove si vuole. Perfetta anche per portare le bevande calde in università e in giro per la città. Le ragazze fan della serie Gossip Girl la adoreranno sicuramente.

Un paio di caldissimi UGG

Per tutte quelle che non lo sapessero, quest’anno gli UGG sono ufficialmente tornati di moda. Proprio per questo, se dovete fare un regalo ad una ragazza, questi stivaletti caldi e morbidi potrebbero essere il regalo perfetto.

Ne esistono davvero di tantissime tipologie, dal classico stivaletto altezza media a quello basso, dalle ciabatte al modello fino al ginocchio, c’è un Ugg per tutte, basta solo cercarlo.

Calendario dell’avvento, il regalo perfetto per le ragazze amanti del beauty

Anche se qualcuno potrebbe dire il contrario, in questi ultimi anni i calendari dell’avvento sono sicuramente tra i prodotti più desiderati dalle ragazze amanti del beauty e della skincare.

Diversi brand, sia di lusso che low cost, propongono dei bellissimi calendari con prodotti in full size e mini size. Anche qui, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Macchina fotografica istantanea

Anche quando parliamo di Polaroid, o macchine fotografiche istantanee, c’è solo da capire quale scegliere.

Se la ragazza a cui pensate di regalarne una adora le stampe su pellicola, ma non vuole rinunciare anche al formato di digitale, il nostro consiglio è di scegliere la Fuji Instax Mini LIPLAY.

Questa piccola macchina fotografica, disponibile in nero e rosa, permetterà di realizzare sia fotografie nel classico formato polaroid che in formato digitale. Un modo perfetto per poter condividere i propri scatti “vintage” anche su Instagram.

Mascherina glamour, per tutte quelle ragazze che vogliono uscire in sicurezza ed essere sempre glamour

Utile e fashion, la mascherina quest’anno potrebbe essere un ottimo regalo di Natale per le ragazze.

Ne esistono davvero di tutti i tipi, da quelle iper particolari a quelle semplici. Noi vi consigliamo quelle di Mango, riutilizzabili e disponibili, in store e online, in diversi colori e fantasie. Per camminare per la città in sicurezza, senza però rinunciare ad essere trendy.

Lo specchio con luci per selfie perfetti

Il brand Thumbs Up è “tutto, tranne che ordinario”. Lo specchio del marchio, in stile Hollywood, è perfetto da regalare ad una ragazza amante dei selfie.

Un ottimo regalo di Natale che farà subito venir voglia a chi lo riceverà di scattarsi un sacco di fotografie, magari con un bella polaroid.

Il Kit manicure di Le Mini Macaron

Questo adorabile kit in gel per le mani è perfetto per tutte le ragazze amanti della manicure di qualità. Il brand propone il Butterfly Dream Le Maxi kit, in edizione limitata, che contiene quattro boccette di smalto in gel, una lampada LED, un bastoncino spingicuticole, una lima, 20 dischetti per rimuovere lo smalto e un pratico astuccio in velluto.

Comodo e perfetto da portare sempre in giro, per un manicure perfetta.