Arriva il Natale ed è tempo di… regali! Abbiamo raccolto per voi alcune idee per comprare dei regali di Natale originali. Se desiderate regalare qualcosa che non passerà inosservato, vi diamo qualche suggerimento nella nostra gallery dove troverete tante idee uniche dalle quali prendere ispirazione.

Dagli oggetti per la casa ai regali per lui, dal nulla al regalo per tutta la famiglia. Scongiurate il dubbio del “cosa comprare per Natale?” con queste proposte singolari, e divertenti, che sicuramente strapperanno un sorriso ad amici e parenti. Una raccomandazione: ricordate che è importante anche come incartare i regali di Natale!

Partiamo dal regalo più divertente che potreste fare, soprattutto ad amici che hanno senso dell’umorismo. Si chiama Jay Dono di Nulla ed è… il nulla! Il regalo perfetto, ed economico, per coloro che hanno già tutto. È un contenitore vuoto che non ha proprio nulla al suo interno. Se goliardia e simpatia è ciò che volete trasmettere, dovete comprarlo assolutamente per Natale cliccando qui.

Se invece siete in cerca di un regalo di Natale tecnologico, lo scaldamani elettrico portatile (da mettere in borsetta per capirci), è un’idea regalo originale e a poco prezzo. Si acquista a questo link ed è disponibile in tantissimi colori.

Dovete comprare un regalo di Natale per la mamma? Una sciarpa con stampata una riproduzione del celebre dipinto l’Albero della Vita di Gustav Klimt, potrebbe essere quello giusto! Si acquista su Amazon e arriva direttamente a casa con corriere.

Un’altra idea regalo originale potrebbe essere quella di donare per Natale un kit per la coltivazione di bonsai. Eleganti e raffinati, i bonsai sono sempre un’ottima idea regalo per coloro che hanno un’anima green. Il kit bonsai, che contiene l’occorrente per coltivare una Betula pendula, un Acer rubrum e un Pinus mugo pumilio, è disponibile, a un ottimo prezzo, a questo link.

Se il regalo da comprare per Natale è per una persona speciale che ama fiori e piante, una rosa eterna incantata potrebbe essere quello giusto. Che cos’è, vi starete chiedendo. Si tratta di una rosa disidratata che le consente di durare fino a 3-5 anni senza irrigazione o manutenzione. Ideale soprattutto come regalo per lei, per dimostrarle il vostro amore. Si acquista a questo link e rientra fra i prodotti Amazon Prime.

Fra i regali di Natale originali per lei, va menzionato uno dei regali di tendenza di quest’anno: una lampada meravigliosa a forma di… luna! Regalo originale, soprattutto se accompagnata con un biglietto di auguri romantico. In vendita qui e disponibile sin da subito.

Il regalo che state cercando è per la piccola principessa di casa? Che ne di te di comprare una comoda poltrona per la sua cameretta? In questa pagina ne trovate una veramente simpatica e… regale!

Quest’altra idea regalo di Natale è pensata soprattutto per coloro che hanno bambini piccoli in casa. È un kit per lasciare le impronte delle manine dei bimbi, oltre a quelle di mamma e papà. Si compra qui ed è disponibile sia nella versione bianca che in legno naturale.

Se il regalo è destinato a una persona che ama le tisane, una mug personalizzabile potrebbe essere molto gradita. È una tazza sulla quale scrivere frasi con gessi o pennarelli lavabili. Ideale per lasciare alla persona che amiamo dei messaggi al mattino. Si può acquistare a questo link con pochissimi click!

In alternativa potreste optare di comprare per Natale delle tazzine da caffè davvero originali. Non c’è nulla di meglio che iniziare la giornata con un buon caffè preso con la persona che più amiamo al mondo.