Regali di Natale beauty per lui: i più bei kit dai 15 ai 90 €

Il 25 dicembre è sempre più vicino, è ora di pensare ai regali di Natale. Quando si tratta di uomini, è più difficile scegliere il dono perfetto: niente panico! Ti abbiamo già suggerito dieci idee originali per stupire tutti i lui della tua vita, ora scopriamo insieme i kit beauty più belli, perfetti per un regalo speciale.

Regali di Natale: anche l’uomo ci tiene alla bellezza

Non solo le ragazze amano prendersi cura del proprio corpo, anche gli uomini hanno imparato a utilizzare i prodotti giusti per mantenere luminosa e giovane la pelle del viso. Negli ultimi anni poi, con la moda della barba folta e curata, è aumentato anche l’interesse per prodotti e strumenti specifici.

Kit per il viso

Cofanetto Gli Essenziali NUXE men

Foto | Nuxe

Questo kit firmato Nuxe comprende il Gel multi-funzione idratante, il Deodorante protezione 24 ore e il Gel doccia multiuso ed è pensato soprattutto per chi viaggia, infatti contiene tutto il necessario per una trasferta. Il gel viso con acido ialuronico può essere utilizzato mattina e sera ed ha un’istantanea azione antirughe. Il gelo doccia, grazie agli ingredienti di origine vegetali delicati, può essere utilizzato anche come shampoo.

Skin Regimen Essential Trio Kit

Foto | Skin Regimen

Una crema detergente, una crema viso e una crema mani: questo kit è pensato per detergere e rigenerare in profondità la pelle soprattutto se si vive in città. Infatti è un set di prodotti essenziali per contrastare i danni dell’inquinamento sulla pelle.

Clinique Daily Age Repair o Clinique Daily Intense Hydration

Foto | Clinique

La pelle non è tutta uguale: nel caso in cui il destinatario del nostro regalo abbia una pelle matura, l’ideale è il set Daily Age Repair. Infatti, il detergente al carbone pulisce in profondità i pori, mentre la crema anti-age riequilibra la pelle; contiene inoltre una crema da barba. Il set Daily Intense Hydration è composto dal detergente al carbone, crema da barba e la Maximum Hydrator 72-Hour Auto-Replenishing, super idratante. Con Clinique si va sempre sul sicuro.

Lumin Youth Management Set

Foto | Lumin

Lumin è un marchio specializzato nella bellezza maschile. Questo kit è una vera e propria coccola che contiene tutto il necessario per la mentene giovane la pelle, detergendola a fondo e riparando e contrastando segni del tempo e impurità.

Sul sito del brand oltre a essere presenti moltissimi kit diversi, è possibile sottoscrivere una sorta di abbonamento pensato per tutti quegli uomini che vorrebbero approcciarsi alla skincare ma non sanno da dove cominciare: ogni due mesi, il brand invierà dei prodotti da provare in base alle proprie esigenze. Un’altra idea per i regali di Natale!

Kit per la barba

Proraso Set Cura della Barba Azur Lime

Foto | Proraso

Detergere, idratare e disciplinare la barba sarà facilissimo con questo set, considerato dai consumatori uno dei migliori sul mercato. La delicata profumazione dei prodotti, renderà ancora più piacevole l’uso.

Beard Club The Ultimate Bears Grooming Kit

Foto | Beard Club

Questo è il kit perfetto per chi è ossessionato dalla propria barba e vuole che sia perfetta. Oli, burri, profumi: di tutto e di più perché sia liscia, morbida e curatissima. Il regalo perfetto per l’amico hipster.

Kit per i capelli

Medavita Kit Lotion Concentree

Foto | Medavita

Queste fiale e questo shampoo sono un trattamento super intensivo pensato per stimolare il microcircolo della cute e combattere l’indebolimento e la caduta dei capelli. Un trattamento d’urto per prevenire e curare.

Redken Kit Brews Shampoo + Shave Cream + Styling

Foto | Redken

Questo set tutto a base di malto e aloe vera contiene uno shampoo, una crema per la rasatura e una pomata per lo styling dei capelli dal finish lucido. Il kit perfetto per gli amanti della birra.

