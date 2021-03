Bellezza super raffinata e senza tempo. Di chi parliamo? Di Reese Witherspoon ovviamente, che oggi compie 45 anni. In occasione di questa importante ricorrenza l’attrice ha postato una foto su Instagram che la ritrae in un look super floreale, perfettamente in palette. Scopriamone insieme tutti i segreti.

Reese Witherspoon, super estiva e floreale

Reese Witherspoon è certamente una delle attrici più interessanti della sua generazione: a soli sette anni infatti ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a uno spot televisivo. A partire da quel momento ha preso il via la sua formazione come attrice, che l’ha portata a una carriera ricca di premi e di soddisfazioni.

Nella foto che ha postato sui social la Witherspoon sfoggia un look dall’aria estremamente sofisticata e retrò. L’attrice ha indossato un vestito midi, color nude, tutto ricoperto da decorazioni floreali gialle e color panna, che si sposa perfettamente con la sua carnagione.

I capelli invece sono sciolti e acconciati in onde morbide e super loose. Reese Witherspoon punta sui toni nude anche per il make-up: sulla palpebra mobile un ombretto chiarissimo sui toni dorati e tanto, tanto mascara. Le labbra invece sono super naturali, in perfetto look my lips but better.

Reese Witherspoon è summer light

Non sappiamo se Reese Witherspoon sia una fan dell’armocromia, quel che è certo però è che, secondo l’analisi del colore, la Witherspoon è Summer Light.

Le donne estate di solito stanno piuttosto bene con le tonalità pastello, cipriate e madreperlate. Meglio evitare invece, i colori troppo vivaci, saturi e aggressivi.

Vestito midi a fiori: ecco alcuni spunti

Se siete alla ricerca di un vestitino floreale come quello sfoggiato da Reese Witherspoon, ecco alcuni suggerimenti per voi.

Il primo vestito floreale che vi proponiamo oggi è del brand Daisy Street. Maniche corte, scollo a V, fantasia a fiori e abbottonatura sul davanti. Si tratta di un abitino casual, perfetto per il giorno.

Foto Asos

Se invece cercate qualcosa di più adatto per la sera, vi proponiamo questo maxi dress di Bec & Bridge. Stampa floreale, scollo profondo e spacco sul davanti. Farete un figurone.

Foto Asos

