Red Rose, perché questo teen drama spopola su Netflix (e devi vederlo)

Mai sentito parlare di Red Rose? Ti diciamo subito che questa serie tra le più attese è un teen drama che spopola su Netflix con un carico di mistero e suspense da brividi. Ma non è il solo motivo per cui devi vederlo immediatamente.

Perché Red Rose si sta facendo “sentire” su Netflix

Foto Instagram | @redrosenetflix

Il debutto in punta di piedi – sicuramente non tra i più attesi del 2023 – non rende giustizia a questo titolo davvero intrigante che ora, dopo settimane di silenzio, sta scalando le classifiche nella famosa piattaforma streaming Netflix.

Stiamo parlando della serie Red Rose, un teen drama a tinte horror che arriva dritto al cuore dei nostri più oscuri incubi. Ma siete pronte a scoprire i motivi per cui vederlo?

8 episodi per una storia in salsa mistery fanno di Red Rose un appuntamento che per molti è già da binge watching. Preparate i popcorn, perché il viaggio sarà parecchio intenso e le sosprese non mancheranno…

Red Rose è la serie tv britannica ideata dai gemelli Michael e Paul Clarkson, con una trama che si mostra fin da subito densa di sfumature soprannaturali che sfociano nell’horror.

Se amate questo genere, anche se il vostro forte sono i film dell’orrore o le serie true crime, provate a dare una chance a questo titolo perché potrebbe rivelarsi una piacevolissima scoperta (che vi farà capire, una volta di più, perché stare a distanza da certe derive social).

Il racconto ha per protagonisti degli adolescenti amici di infanzia che, prima dell’inizio del college, si trovano a Bolton, cittadina inglese del nord-ovest, ma dovranno presto fare i conti con una misteriosa app, chiamata “Red Rose“, che attira la loro attenzione dopo che una di loro ci è finita dentro fino al collo.

La prima a scaricarla è Rochelle (Isis Hainsworth), in preda a una crisi e alla solitudine perché la migliore amica, Wren (Amelia Clarkson,) si dedica sempre di più alla sua storia d’amore trascurando il suo bisogno di attenzioni.

Ma sapete cos’è Red Rose? È la domanda che domina l’inizio di un viaggio da incubo in cui disperazione e tragedia si intrecciano finendo per inghiottire tutti. Il dark web si rivela un mondo spietato e senza sconti, dove tutto è possibile e niente è lecito.