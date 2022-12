Re Carlo cancellerà la strana abitudine natalizia di Elisabetta II?

C’è un grosso interrogativo che tiene banco a casa Windsor in questi giorni che precedono il Natale, il primo con il peso della grande assenza di Sua Maestà Elisabetta II: re Carlo manterrà la strana abitudine della madre? Scopriamo di cosa si tratta e qual è la risposta più quotata…

Re Carlo e i regali di Natale: manterrà la strana abitudine di Elisabetta II?

Foto Instagram | @theroyalfamily – Regina Elisabetta

Tradizione vuole che i Royal si riuniscano in famiglia per le feste, soprattutto a Natale, quando l’albero di casa Windsor si riempie di doni. Ma non sono regali come tanti potrebbero immaginare, perché la regina Elisabetta II aveva una strana abitudine che avrebbe contagiato ai suoi parenti, nipoti compresi.

Stiamo parlando del tocco divertente e ironico dato dalla compianta sovrana al momento dello scambio dei doni, a suo modo di vedere per nulla in linea con lo sfarzo della Corona. La regina amava ridere e per questo, in occasione del Natale, avrebbe spinto i membri della famiglia reale a comprare oggetti curiosi e poco costosi resi ancora più soprendenti proprio perché ogni anno inaspettati.

Come quando, secondo la leggenda, Kate Middleton avrebbe regalato al cognato Harry – allora ancora single – un kit per costruire la “fidanzata perfetta”, con grande ilarità di Sua Maestà…

C’è un grosso interrogativo, quindi, che tiene banco a casa Windsor in questi giorni prima di Natale: re Carlo manterrà la strana tradizione della madre? Idee per regali insoliti e poco prezzo non sarebbero mai mancate alla regina, sempre pronta a ridere delle facce stupite dei suoi cari davanti ai pacchi natalizi contenenti le più disparate curiosità.

Dal sedile personalizzato per il water regalato al primogenito Carlo, ora sovrano, che sarebbe parte delle cose più strane nella vita domestica del re, alla parrucca rossa regalata a William, sarebbero così tanti i regali divertenti passati finora sotto l’albero della Royal family da aver reso iconico il momento. +

Al punto che no, re Carlo non avrebbe alcuna intenzione di disfarsi di questa parentesi leggera per il Natale e, secondo alcuni, avrebbe già ordinato una serie di cadeux “spiazzanti” da destinare ai parenti. Resta quindi soltanto una domanda: ci sarà una sorpresa anche per Harry e Meghan?