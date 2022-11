Il bizzarro annuncio di re Carlo che offre un posto di lavoro “speciale”

Pronte a scoprire l’offerta di lavoro bizzara di re Carlo che propone un impiego speciale a Buckingham Palace? Pare che i Royal abbiano parecchie difficoltà ultimamente e questo riguarderebbe la gestione di una questione che per il sovrano è fondamentale: rispondere alle lettere che, a decine, fioccano senza sosta nella cassetta di Buckingham Palace. I destinatari sono anche Camilla, William e la sua Kate…

Re Carlo assume personale: che lavoro è e qual è lo stipendio

Foto Instagram | @theroyalfamily – Re Carlo

Quando si tratta di gestione delle faccende domestiche e di quelle burocratiche, Carlo III non baderebbe a spese. Stavolta ci si mette la posta a creare grane al nuovo re d’Inghilterra (dopo le strane rivelazioni sulle sue abitudini quotidiane), intenzionato a porre immediatamente rimedio a una questione per lui fondamentale: rispondere alle lettere in arrivo a palazzo in numero crescente.

Per questo i collaboratori di Sua Maestà avrebbero predisposto, per suo volere, un annuncio di lavoro davvero singolare che prevede una mansione speciale e un compenso non proprio trascurabile. Una proposta che può far venire l’acquolina in bocca anche a chi cerca occupazione in Italia…

Secondo il Daily Mail, re Carlo sarebbe pronto a sborsare la cifra di almeno 60mila dollari al mese per pagare lo stipendio di chi scriverà le lettere per conto della Royal Family. Niente male, eh? La sede di lavoro, neanche a dirlo, sarebbe proprio Buckingham Palace, precisamente l’ufficio del segretario privato del re.

Splendida offerta, direte voi. Ma non è tutto oro quel che luccica: se pensate che sia poprio una passeggiata, forse vi sbagliate. La mole di carta in arrivo a palazzo sarebbe così importante da far impallidire il portalettere più esperto. Basti pensare che la regina Elisabetta II riceveva mediamente 200 lettere al giorno, per un totale annuale di oltre 70mila! Insomma, non proprio un impegno da poco per chi andrà a occuparsi della posta dei reali inglesi…

Il lavoro si articola in 5 giorni a settimana, con weekend liberi, e ora non resta che attendere di scoprire quante candidature incasserà l’annuncio. La sensazione è che saranno parecchie….