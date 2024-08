Re Carlo come sta davvero il Sovrano? “Non sto poi così male”

Le condizioni di salute di Re Carlo III rimangono per lo più ignote: come sta realmente il sovrano inglese.

In seguito all’annuncio ufficiale che confermava la gravosa diagnosi, Re Carlo III non ha più affrontato direttamente il tema della malattia. Nondimeno, contrariamente alla nuora – la quale si è ritirata temporaneamente dalla vita pubblica – il sovrano regnante non ha mancato di servire la corona e di rispettare i suoi impegni come monarca. La sua presenza ha dunque lasciato ben sperare i sudditi inglesi e consentito loro di presupporre che forse le sue condizioni di salute non fossero poi così gravi.

Quando Harry, ormai ribattezzato il figliol prodigo, raggiunse tempestivamente Londra per incontrare il padre, furono in molti a percepire il gesto del principe come un toccante addio. Successivamente un insider di Buckingham Palace spiegò come il sovrano non avesse apprezzato particolarmente l’impulsività manifestata per l’ennesima volta dal Minore. Ad ogni modo, mesi dopo l’annuncio, Carlo III sembra sostenere brillantemente la malattia, tanto da essersi concesso qualche fuga dalla metropoli durante la stagione estiva. In particolare, durante una visita fuori porta, il monarca ha colto l’occasione per aggiornare i presenti sul suo attuale stato di salute.

Re Carlo III aggiorna i sudditi sul suo stato di salute

Durante i mesi estivi i sovrani si trasferiscono nella residenza di Balmoral. Le vacanze di Re Carlo III tuttavia si sono concluse anticipatamente nella stagione corrente, in quanto il monarca ha tenuto a visitare la cittadina di Southport. Qui, lo scorso 29 luglio, si è consumato l’omicidio di tre bambine per mano di un 17enne. Le indagini non hanno ancora chiarito le dinamiche dell’accaduto e soprattutto il motore dell’azione efferata.

Al contempo, le fake news relative alle origini dell’assassino hanno causato diversi disordini di carattere islamofobo e razzista. Proprio sul tema è intervenuto il monarca, il quale ha sensibilizzato tutta la Gran Bretagna all’unità ed allo spirito comunitario. In occasione della visita alla struttura ove avvenuta la tragedia, Re Carlo III ha pensato di aggiornare i sudditi sulle sue condizioni di salute. “Non sto così male” – sono state le sue parole.

Dichiarazioni positive che seguono quelle dell’autore e biografo reale Robert Hardman, il quale ha spiegato che il cancro “si è arrestato” e che il sovrano “sta migliorando”. “Nessuno a palazzo si prepara al peggio” – ha poi concluso, smentendo le indiscrezioni circa una possibile abdicazione a favore di William. Lo scorso maggio lo stesso Carlo III aveva ammesso inoltre di aver perso il senso del gusto a causa delle cure, un effetto collaterale la cui gravità rimane per il momento ignota.