Sulla scia delle tante celebrity che si sono lanciata nel mondo del beauty, la cantante Selena Gomez nel 2020 ha lanciato il suo brand Rare Beauty. Ampissima gamma di prodotti e shade, packaging minimalista e subito c’è stato hype per questo marchio, fino ad oggi non disponibile in Italia.

Già perché da domani 1° luglio Rare Beauty sarà acquistabile anche nei negozi e sul sito di Sephora Italia, come annunciato dai tantissimi umboxing dei pacchi pr da parte dei beauty guru nostrani.

Rare Beauty vuole trasmettere positività e ottimismo, e far sentire tutti inclusi e accolti, per questo i prodotti sono svariati e variegati, raggiungendo diverse richieste ed esigenze.

Rare beauty: i prodotti must have

La community internazionale che ha già avuto la possibilità di testare i prodotti Rare Beauty, ha già decretato quali sono i prodotti del marchio assolutamente da avere.

In vista dello shopping da Sephora, uno dei must have è il Always An Optimist Illuminating Primer, primer illuminante che corrisponde assolutamente ai trend del momento, che vogliono base glowy: questo prodotto perfezione e rende ancora più luminosi fondotinta e bb cream.

Il Soft Pinch Liquid Blush è molto apprezzato per la sua versatilità: rende le guance più piene mentre dona un tocco di colore e luce all’incarnato, ma come tutti i prodotti del genere, può essere picchiettato anche sulle labbra.

Infine, super consigliata è la matita per sopracciglia Brow Harmony Pencil&Gel, molto pigmentata e stabile durante la giornata, è molto precisa. Insieme al gel, dura tutto il giorno grazie ai pigmenti waterproof.