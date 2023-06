Rapporti sessuali durante la gravidanza: i falsi miti da sfatare

Si può fare sesso in gravidanza? Avere rapporti sessuali fa male al feto che si porta in grembo? Sono queste le domande che molte donne incinta si pongono: sfatiamo i falsi miti.

Esistono una serie di falsi miti sul sesso in gravidanza e molte donne che vorrebbero continuare a vivere l’intimità con il proprio partner hanno tuttavia il timore che questo possa fare male al bambino che portano in grembo. Vediamo cosa è vero e cosa no.

Ci sono, infatti, una serie di credenze sbagliate sul sesso in gravidanza che è bene conoscere per non perdere la possibilità di godersi l’attività sessuale con il proprio compagno in un momento così bello per la coppia.

Tutte le false credenze sul sesso in gravidanza

Il sesso in gravidanza fa male al bambino? In molti credono che vivere l’intimità sessuale con il proprio partner quando si è in dolce attesa possa provocare qualche danno al feto. Vediamo quali sono le false credenze sul questo tema.

Uno dei falsi miti sul sesso in gravidanza è il fatto che la penetrazione possa danneggiare il feto. Mai pensiero fu più sbagliato, perché è impossibile che la lunghezza del pene arrivi alla cervice e dunque all’apertura dell’utero, anche nel caso in cui si ha un compagno molto dotato. Inoltre l’utero è chiuso da un tappo mucoso che serve appunto a proteggere il bambino, che è poi avvolto nel sacco amniotico.

Si crede anche che le contrazioni dell’orgasmo possano causare un aborto spontaneo. Anche qui ci troviamo davanti a un falso mito. I crampi che si avvertono dopo aver avuto un rapporto sessuale sono normali, è la vagina che si sta stringendo. Perciò, a meno che non sia stata diagnosticata una gravidanza a rischio, non vi è alcun danno.