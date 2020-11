Raoul Bova: no al matrimonio, "mi piacerebbe il quinto figlio"

A 50 anni ci si potrebbe aspettare di vederlo convolare a nozze con la compagna Rocio Munoz Morales, invece Raoul Bova sogna il quinto figlio.

Raoul Bova: “Siamo già sposati!”

A Oggi, l’attore spiega che lui e la compagna, conosciuta sul set del Film Immaturi nel 2012, non hanno fretta (e forse mai l’avranno) di camminare lungo l’altare: “Ma io e lei siamo già sposati!“, spiega lui. Poi aggiunge: “La progettualità, in questo momento, è più nello star bene e in un possibile altro figlio. Io non metto limiti alla provvidenza“.

Papà per la quinta volta?

Raoul Bova è già papa di quattro figli: due ormai grandi, avuti con la ex moglie Chiara Giordano, e due femmine di 4 e 2 anni con Rocio Munoz Morales, con la quale la relazione è iniziata mentre Bova era ancora sposato.

Dalle parole di Raoul Bova si intuisce che per lui l’importante è essere felice insieme alla famiglia e questo vuol dire allargarla. Certo è che, per farlo, la compagna 32enne dovrà essere d’accordo.

Il libro dedicato a Rocio Munoz Morales

Di recente, Raoul Bova ha anche finito il suo libro Le regole dell’acqua – il nuoto e la vita, un romanzo biografico dove all’esperienza del nuoto si affiancano vita privata e carriera cinematografica.

A Verissimo Bova aveva dichiarato di aver avuto in mente i suoi 4 figli durante la scrittura. Il racconto però non è dedicato a loro, né ai genitori scomparsi che hanno avuto un ruolo importante nel romanzo come nella vita dell’attore, bensì al suo amore: Rocio Munoz Morales.

La dedica del romanzo è quindi andata alla compagna, Rocio: “Una guerriera che non ha paura di niente, nemmeno di morire per te. Ti prende, ti salva quando sei in difficoltà, ti guarda le spalle. Insieme ne abbiamo passate tante…”.