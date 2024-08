Raoul Bova, ancora seri problemi di salute per lui: Rocio gli è accanto in queste ore difficili

Estate è per molti sinonimo di vacanze e relax, momento atteso da tempo per poter ricaricare le pile, specialmente se si è reduci da un periodo faticoso sul lavoro e non solo. Questo non vale però sempre per gli attori, spesso è in questo momento dell’anno che si ritrovano sul set per girare fiction e film che poi vedremo dall’autunno. Raoul Bova, però, almeno per ora, non appartiene né alla prima né alla seconda categoria, anzi si sta riposando ma non certamente nel modo in cui avrebbe voluto.

L’artista, infatti, sta affrontando una serie di problemi di salute che l’hanno costretto a modificare i piani che aveva inizialmente fatto: il 53enne è stato infatti costretto a subire un intervento al ginocchio che era già previsto, ma che ha dovuto poi anticipare a causa di una serie di complicazioni impreviste.

Un’estate con imprevisto per Raoul Bova

E’ stato lo stesso Raoul Bova con un video pubblicato sul suo profilo Instagram a parlare dell’intervento che ha subito presso il Policlinico Gemelli di Roma, provando anche a tranquillizzare i fan che erano preoccupati per lui. Questo l’ha spinto al Magna Grecia Film Festival, evento organizzato nella sua regione di origine, la Calabria, a cui era uno degli invitati.

“Un saluto a tutti e un grande abbraccio, spero che stiate bene – ha detto Raoul Bova –. Purtroppo sono qui a Roma, mi hanno appena dimesso per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival, ma ci sono stati degli imprevisti e quindi l’operazione l’ho dovuta anticipare”.

Non si tratta, in realtà, del primo problema al ginocchio che lui si trova a dover affrontare, era già accaduto nel 2019 quando si era rotto l’altra gamba, la destra, a Torino, sul set della fiction Mediaset “Giustizia per tutti”. L’infortunio era accaduto in modo del tutto casuale, lo stesso giorno in cui era morta sua mamma, una disattenzione resa ancora più forte dal dispiacere del momento lo ha fatto scivolare su una serie di foglia bagnate.

Non aver potuto presenziare alla kermesse non gli ha fatto piacere, ma fortunatamente ad alleviare questo periodo ci sta pensando qualcuno che a lui è molto caro: “La mia situazione non è grave, ho fatto questo intervento per stare meglio. E starò meglio” – ha precisato. Ad assisterlo ci pensa la compagna,Rocío Muñoz Morales, mamma delle sue figlie, che non lo abbandona nemmeno per un minuto, oltre a preparargli una serie di manicaretti che possono rendere meno pesante dover passare le giornate disteso sul divano.

Non appena questo guaio sarà un ricordo, sarà già il momento per lui per tornare su set e girare la terza stagione di “Buongiorno, mamma!”, fiction di cui è protagonista che vedremo prossimamente su Canale 5.