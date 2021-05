TikTok, ormai lo hanno capito anche i sassi, è il social network in cui nascono e crescono la maggior parte delle tendenze moda e beauty nell’ultimo periodo. In particolare, si parla di trend che riguardano Generazione Z e millennial.

Su TikTok, nell’ultimo periodo, sono apparsi tantissimi look iper colorati, spesso colorblock e in tonalità pastello. Dai trench ai cardigan leggeri, dai blazer alle borse, il guardaroba delle tiktokers sprizza gioia e colori da tutti i pori e da tutte le cuciture. Questa tendenza, inoltre, ha un vero e proprio nome, che dice tutto: Rainbow maximalism.

Il trend di TikTok che ha contagiato tutti, influencer comprese

Un trend coloratissimo, perfetto per la bella stagione, che si contrappone ad un’altra tendenza che per tantissimo tempo ha dominato, e continua a dominare: il minimalismo. Infatti, il Rainbow maximalism si contrappone totalmente alla tendenza di indossare pochi capi, facili da abbinare tra loro, in tonalità neutre come il beige, il bianco e il nero.

I colori, infatti, hanno iniziato a dominare i feed di TikTok in tutto il mondo. Stesso discorso vale per Instagram, dove sono tantissime le influencer, vedi ad esempio Chiara Ferragni, che hanno optato per abbinamenti coloratissimi e che, in un certo senso, dimostrano anche la nostra gioia di poter sfoggiare finalmente tutti gli acquisti fatti durante quest’ultimo anno e mezzo.

Parola d’ordine: colore

Quindi, che si tratti di accessori dai colori fluo, abiti dai colori pop, contrastanti tra loro, oppure in tonalità pastello, tenui ma allo stesso tempo vivaci, il messaggio ormai è chiaro: il Rainbow maximalism è la tendenza del momento, mentre il minimalismo è ormai acqua passata.

Se non siete fan di TikTok, vi basterà scrollare Instagram per rendervi conto di quanto i colori abbiano preso possesso dei guardaroba di tutte le it-girl e fashion victim. Se non siete neanche su Instagram, poco importa, perché vi basterà uscire di casa, o aprire un qualunque e-commerce, per rendervi conto che quest’anno la parola d’ordine sarà solo una: colore, su qualunque cosa, dagli accessori agli abiti.