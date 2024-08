Ragno violino, non solo la macchia sul dorso: ecco come riconoscerlo davvero e debellarlo

D’estate, stando più spesso in giro, anche nella natura, non è raro essere punti o morsi da alcuni insetti. In particolare si sente sempre più spesso parlare di persone morse dal ragno violino, una specie molto pericolosa e potenzialmente letale, da cui è meglio stare alla larga.

Piccolo ma pericoloso, ci sono alcune caratteristiche peculiari che ha questo ragno oltre alla famosa macchia sul dorso. Notare questi dettagli può aiutare a riconoscere il ragno violino e a curarsi in tempo in caso di morso.

Le caratteristiche per riconoscere il ragno violino

In estate si torna a sentire parlare di ragno violino e di persone che purtroppo vengono morse da questa specie molto velenosa e potenzialmente letale. Essendo un ragno di piccole dimensioni, spesso ci si accorge troppo tardi di essere stati morsi e questo può pregiudicare il giusto soccorso e le cure per guarire.

Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche a cui bisognerebbe prestare attenzione per scoprire se si ha davvero a che fare con un ragno violino e per evitare spiacevoli conseguenze dovute al suo morso. Prima di tutto questo ragno misura meno di un centimetro, solitamente infatti è grande tra i 7 e i 9 millimetri. Inoltre presenta una caratteristica macchia sul dorso che ricorda appunto la forma di un violino.

I medici dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno anche fornito ulteriori informazioni importanti sull’aspetto del Loxosceles rufescens (questo il nome scientifico del ragno violino): ha infatti un colore giallo-marrone, zampe lunghe, 6 occhi (invece che 8), disposti in 3 coppie. Inoltre le femmine sono più grandi dei maschi.

Quanto ai luoghi in cui è più frequente incontrare questa specie, in inverno il ragno violino vive in ambienti chiusi poiché non ama il freddo; in estate si trova anche all’aperto. In generale in casa può trovarsi dietro mobili, fenditure dei battiscopa, ma anche pieghe dei tendaggi, scatoloni in soffitta, biancheria.

Sebbene in estate si senta parlare molto spesso di episodi funesti e di persone che addirittura muoiono per il suo morso, questo ragno, che è sempre esistito in Italia, in genere causa solo arrossamenti e irritazioni a chi viene morso (e solo rare volte conseguenze più gravi in chi è già malato o ha una sensibilità verso la tossina del ragno).

In ogni caso, conoscendone le sue peculiari caratteristiche, sarà più facile riconoscerlo, soprattutto se si fruga in cantina o in cassetti con cose vecchie o quando si spostano i mobili in casa.