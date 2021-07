Il mondo dello spettacolo ricorda Raffaella Carrà

Ieri, lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni ci ha lasciati Raffaella Carrà. Un’icona, un simbolo della televisione italiana. Una donna rivoluzionaria, soprattutto. Capace di parlare di tematiche scomode, come il sesso, quando ancora non lo faceva nessuno.

Raffaella Carrà non è stata solo la regina della televisione italiana. È stata anche una cantante che ha creato alcuni “tormentoni ante litteram”, come “Tuca Tuca”, “A far l’amore comincia tu” e “Tanti Auguri”, per citarne alcune.

Da Tiziano Ferro a Cristiano Malgioglio, tutti ricordano Raffaella Carrà

Il mondo dello spettacolo e della musica si è stretto alla notizia della scomparsa della showgirl, che da quanto si è appreso ieri era malata da tempo.

“Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherà neanche uno. Perché nessuna di queste foto sarà mai abbastana per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile”. Queste le parole che Tiziano Ferro ha rivolto a Raffaella Carrà, a cui tra l’altro ha anche dedicato una canzone, “E Raffaella è mia”, uscita nel 2006.

«Come la Carrà in Rai col Tuca Tuca… Sei sempre stata una grande ispirazione, ci viene da piangere. Ti vogliamo bene». Così i Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto ricordare così la cantante e showgirl sul loro profilo Instagram.

Anche Ermal Meta ha voluto ricordare Raffaella Carrà: “Ho avuto l’onore di cenare con te a casa tua. È stata una delle serate più belle della mia vita. Eri e rimani un pilastro fondamentale della televisione italiana degli anni più belli. Addio grande”

Ad unirsi poi al ricordo della regina della tv italiana sui social c’è stato anche Cristiano Malgioglio, che ha scritto su Twitter: Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimentichero” mai… mia adorata Raffaella Carrà. Che triste la vita…”

“La più bella e la più brava”. Poche parole, semplici ma dirette, quelle di Vasco Rossi.

Anche Levante, con un collage di foto iconiche, ha voluto ricordare su IG la cantante e showgirl: Siamo tutti d’accordo che rimane fra gli ETERNI?

Certo che sì. Ciao Raffaella, grazie”.

“Ciao Regina Raffaella”. Così, con un messaggio in italiano e spagnolo, Laura Pausini ha voluto ricordare la grande, grandissima, Raffaella Carrà: “Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo. Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero”.