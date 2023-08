Questo è lo sport migliore per eliminare la pancia: non ci sono dubbi

Il sogno di molte donne è quello di eliminare la pancia. Ecco lo sport migliore per raggiungere questo obiettivo.

Quello della pancia è un cruccio di molte donne: fare serie infinite di addominali, però, non porta all’obiettivo sperato di avere un addome piatto e scolpito. Per poter eliminare la pancia, infatti, occorre una dieta ipocalorica assieme ad un allenamento cardiovascolare per perdere la massa grassa.

Infatti, il dimagrimento localizzato, come è ben noto da tempo, non esiste. Dunque, concentrarsi solo sulla pancia, non la farà sparire magicamente. Bisogna unire alimentazione e attività fisica (mirata al dispendio energetico) e a tal scopo c’è uno sport in particolare che permette di raggiungere i migliori risultati in termini di perdita di pancia.

Lo sport migliore per eliminare la pancia: con questa attività fisica l’addome si sgonfierà e diventerà piatto

Le pance non sono tutte uguali: il gonfiore dell’addome infatti può derivare dall’uso di farmaci, dalla flora intestinale alternata, da intolleranze alimentari o dalla cattiva digestione. Quindi per sgonfiarlo bisogna agire su queste cause.

Se invece la pancia gonfia è dovuta all’adipe localizzato, la prima cosa da fare è cambiare il tipo di alimentazione perché solo in questo modo si potrà avere una pancia piatta. In combo con le abitudini a tavola, bisogna anche fare movimento e, lo sport migliore per eliminare la pancia è l’esercizio aerobico o “cardio” che comporta un aumento della respirazione e della frequenza cardiaca per fornire l’ossigeno ai muscoli.

Un allenamento, dunque, che coinvolga tutto il corpo e tutti i muscoli (non solo la pancia), sia per bruciare i grassi ma anche per rassodare i muscoli (soprattutto quelli dell’addome). Tra le attività aerobiche che permettono di muovere tutti i muscoli del corpo ad un’intensità medio- bassa c’è sicuramente la corsa. La corsa infatti consente di spendere energia, bruciare i grassi depositati su addome e fianchi e, inoltre, per via delle contrazioni che avvengono a livello dell’addome, permette anche di tonificare e dimagrire.

Sono tanti altri i benefici di questa attività fisica come aiutare a diminuire il rischio di insorgenza di patologie ormai purtroppo molto diffuse come diabete, osteoporosi, malattie cardiocircolatorie, obesità e cancro. Inoltre, chi pratica questo sport dichiara di sentirsi più felice e positivo. Per eliminare la pancia, dunque, è già sufficiente la semplice corsa al proprio ritmo.

Per accelerare i risultati e intensificare l’attività, man mano che si fanno progressi, si possono inserire anche brevi tratti di corsa accelerando o esercizi come crunch e plank per far crescere la massa magra addominale e tonificare la pancia. Ogni persona può regolarsi in base alla sua resistenza e al suo grado di preparazione atletica ma di certo i risultati non tarderanno ad arrivare.