Quest’inverno tutte come ‘orsacchiotte’: la rivincita delle pellicce in stile cocoon che desidereranno tutte

Un trend che avevamo già potuto ammirare l’anno scorso, ma che in questo inverno sarà protagonista: torna lo stile orsacchiotto in tutte le sue incredibili forme!

Morbidezza, volumi esagerati, colori tenui sia nella versione calda che fredda e poi tanta, tantissima pomposità: è questo ciò che vuole il trend orsacchiotto di questo futuro autunno/inverno 2024, visto durante le sfilate della New York, Paris e Milano Fashion Week passate da qualche mese. Effettivamente c’era da aspettarselo poiché negli ultimi anni il concetto di volume ha preso una nota decisamente diversa. Se fino agli anni 80 il plus era riferito alle spalline, ai fianchi appesantiti e allargati, ai maxi stivaloni in pelle e altezze vertiginose, adesso si rientra un po’ più nei canoni in cui è la comodità a dover prevalere.

Bisogna stare comode, c’è ben poco da fare. In un contesto stilistico questo non solo è stato preso in considerazione da chi ha il ruolo e compito di farci ben vestire, ma anche e soprattutto reso realtà tramite il trend dell’orsacchiotto. Effetto cocoon per dirla in termini tecnici, ovvero l’effettiva ed esagerata morbidezza delle pellicce, dei maglioni in lana, di gonne, pullover e persino blazers. In questa visione la donna non ha più bisogno di essere solo bella, ma anche nel pieno confort, vuoi perché deve viaggiare in metropolitana, vuoi perché l’aperitivo con le amiche può esser fatto con lo stesso outfit da ufficio.

E poi quella morbidezza data dalle giacche, siano esse a pelo lungo o corto, sensazioni alla mano che rievocano i peluche di una volta, super softly e super tenderly. E qui bisogna iniziare a guardarsi intorno, perché tra non molto le vetrine saranno assorbite dal cocoon. Ma cosa dovremo aspettarci?

Pellicce cocoon, il nuovo trend orsacchiotte per chi vuole essere morbida sempre, in ogni circostanza

Lo stile cocoon non è certamente nato per essere di passaggio, ma in particolare si è addentrato in un contesto stilistico che fino all’epoca vedeva ancora le linee geometriche come massime protagoniste. Sia chiaro, una gonna longuette squadrata con blazer scozzese e annesso ritorno delle spalline pronunciate non guasterà mai, nell’immediato rievocherà immagini anni 80 di classe ed eleganza, tuttavia si è sentita l’esigenza di ammorbidire tutta la figura.

Una morbidezza che prende il sopravvento quando la necessità è essere comode. E anche la vista gioca un ruolo chiave, specialmente nel momento in cui riusciamo a toccare questo effetto softly estremamente interessante. Cosa dobbiamo quindi aspettarci?

Vanity Fair in questo è chiaro e sa già cosa dirci: toni neutri sabbiosi, lunghezze fino ai piedi, abbondanza visiva di pelo ed effetto peluche. Ai toni caldi che possiamo portarci dietro dall’estate avremo l’estasi del ghiaccio invernale in tutte le sue tonalità: madreperla, grigio perla, platino sbiancato e ovviamente il bianco ice, conferma massima di essere entrate nella stagione del Natale, delle luci e della voglia di calore.

A favore di questa comodità di cui stiamo parlando tanto entra la mancanza di punti vita, delle fasciature denim o dei capi spalla abbordati sul corpo, a favore invece di stacco, elasticità e movimento. Ogni cappotto o pelliccia che sia ci accompagnerà in questo muoversi sinuoso, dovranno strofinare sul nostro abito al di sotto e non confondersi con la body shape che preferiamo mostrare in tutto il suo splendore.

Da Luisa Spagnoli che punta sui maxi colletti e larghissime maniche evitando però le lunghezze a Erdem, che preferisce gli effetti bombati sulle spalle e sui seni, passando per Missoni e Saint Laurent in cui c’è poco da vedere e molto da immaginare al di sotto, con tonalità violette, softly pink e leggermente délavé, terminando con Armani che predilige sia pellicce lunghe sfumate, sia mini pellicce aperte, sfilate e dai colori più sgargianti.

Insomma, siamo davanti a un nuovo concetto di bellezza femminile, che punta più sullo stare bene, oltre a dover essere belle. E se qualcuno diceva ‘il mondo della danza sa‘, anche ‘il mondo della moda sa‘, e sa benissimo dove vuole portarci.