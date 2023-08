Questi cibi fanno ingrassare subito ma sono tutti i giorni sulle nostre tavole: fai attenzione a questi alimenti

Se si vuole mantenere la linea è bene sapere che alcuni alimenti impensabili, sono in realtà più calorici di quanto si possa immaginare.

La forma fisica è un tasto dolente per milioni di persone che ogni giorno seguono una dieta specifica o cercano di evitare alimenti potenzialmente ipercalorici. Partiamo dal presupposto che il metabolismo di ogni individuo è a sé, e non significa che un corpo più formoso è sintomo di obesità, anzi, in molti casi risulta davvero armonioso e in salute. Tuttavia, soprattutto nei periodi estivi in cui siamo più esposti, mantenere una certa linea in maniera sana è un desiderio molto comune. Alcuni alimenti sono da evitare se non si vuole ingrassare, altri andrebbero evitati o quantomeno non abusati.

Ovviamente la cosa importante è quella di utilizzare la testa, visto che mettersi a dieta per perdere i chili di troppo o mantenere la propria linea non significa necessariamente privarsi di tutto, ma conoscere l’apporto calorico e i valori presenti in ciò che teniamo nelle nostre tavole. Gli alimenti elencati, per esempio, sono molto comuni ma spesso si sottovaluta quanto siano calorici.

I cibi che fanno ingrassare: in pochi lo sanno

Secondo alcune credenze, alcuni alimenti davvero calorici vengono mascherati sotto forma di cibi “magri”, tuttavia, sono più grassi di quanto si possa immaginare.

Partiamo dal tanto amato sushi: no, solo perché è a base di pesce non vuol dire che sia magro. Il riso presente infatti, non perde la sua quota di carboidrati, ma possiamo dire che l’aumenta visto l’abbinamento di salse e salsine. Per una cena di sushi light bisogna optare per tartare, alghe, sashimi e zuppa di miso. Un altro mito da sfatare riguarda anche la frutta secca, carica di zucchero nella sua preparazione.

A nascondere lo zucchero sono anche i cereali per la colazione, anch’essi bombe caloriche sotto forma di cibo a basso contenuto calorico. La margarina invece, è conosciuta come un’alternativa light al classico burro, in realtà in pochi sanno che ha un altissimo contenuto di grassi. Gli yogurt poi, viene visto come uno degli alimenti speziati più innocui al mondo, ma un classico vasetto equivale a consumare un dessert, questo per l’elevata quantità di zuccheri al suo interno. Per consumare dello yogurt lite, bisogna sempre assicurarsi che sia senza zuccheri aggiunti o yogurt greco bianco. Lo stesso vale per le barrette proteiche, che nascondono quantità elevate di carboidrati, zuccheri e coloranti. In ogni caso andrebbero sempre letti i valori nutrizionali.

Dolcificanti si o no?

O si amano o si odiano: lo zucchero è spesso sostituito nelle diete da edulcoranti o sciroppo di agave, ma sono realmente così dietetici e sani per il nostro organismo? In parte. Partiamo dai primi, che possono rivelarsi a lungo periodo davvero dannosi: l’organismo potrebbe produrre una reazione nella flora intestinale con conseguente intolleranza al glucosio. Lo sciroppo di agave infine, si rivela innocuo per la nostra salute, ma è altamente ricco di fruttosio, una sostanza che, se consumata in eccesso, può portare a problemi cardiaci e obesità.