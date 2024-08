Queste frittelle sono velocissime da preparare e sono più buone della pizza: tutti restano di stucco

Le frittelle sono uno dei cibi preferiti da adulti e bambini. Sono perfette per qualsiasi evento. Una cena con gli amici, una festa di compleanno o una serata informale rappresentano tre occasioni preziose per sfoggiarle.

Quelle della panetteria sono buonissime, però, con poche e semplici mosse, è possibile realizzarle in casa. Il risultato sarà davvero squisito. Occorre solo un numero limitato di ingredienti. Inoltre, la procedura è adatta a tutti, anche alle persone meno esperte. Esistono tante varianti diverse, quella di oggi prevede anche l’utilizzo di insaccati e ortaggi.

Una ricetta per delle frittelle deliziose: morbidezza e gusto sono assicurati

Le frittelle non passano mai di moda. Sono un piatto amatissimo dalle nonne, che vogliono portare un po’ di allegria in casa, e anche dalle mamme, che non possono fare a meno di rendere felici i propri bambini.

Sono talmente versatili da essere compatibili con gli eventi più disparati. Inoltre, non necessiteranno di un grande dispendio di tempo. In meno di un’ora, saranno pronte per essere gustate.

Gli ingredienti necessari

La lista degli ingredienti non è numerosa e il costo appare accessibile. Essi sono reperibili in qualsiasi supermercato. È prevista la presenza di glutine e lattosio.

2 uova

200 ml di acqua

200 g di farina 00

50 g di cubetti di prosciutto cotto

10 g di lievito di birra secco

1/2 carota tagliata in cubetti

Olio

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di sale

1/2 cucchiaino di paprika

Cipolle verdi tagliate in cubetti

La preparazione

Le frittelle sono facili da preparare. Sarà sufficiente compiere poche mosse per realizzare una pietanza gustosa e saporita. Gli invitati non potranno resistere alla loro morbidezza. La consistenza finale è soffice e delicata. Per questo motivo, anche i bambini le troveranno buonissime. Basterà un solo boccone per trasformarle del loro piatto preferito.