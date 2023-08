Questa ricetta naturale stimola la crescita del capello: applicala sul cuoio capelluto, il risultato è sorprendente

Avere una chioma lunga è il sogno di tante persone. Si può avere con una ricetta naturale super efficace che stimola la crescita del capello.

Ogni giorno in televisione ci sono decine di pubblicità di prodotti che promettono una crescita del capello rapida o di ottenere una chioma folta e piena. Non sempre, però, questi prodotti sono totalmente naturali perché contengono all’interno agenti chimici che in realtà potrebbero fare più male che bene al cuoio capelluto. Per questo è possibile trovare sul web anche tantissimi tutorial di ricette naturali che stimolano la crescita del capello. Queste si basano su prodotti che quasi sicuramente si hanno già in casa in dispensa o in frigo, quindi a costo praticamente zero. Spesso hanno risultati sorprendenti come questa.

La ricetta naturale per stimolare la crescita del capello velocemente

Questa ricetta naturale per stimolare la crescita del capello è a base di una delle bevande più amate in Italia (e all’estero): il caffè. Questo ingrediente è presente praticamente in tutte le case, quindi non sarà difficile reperirlo per provare questo rimedio per una chioma folta e sana.

Basterà semplicemente preparare una maschera versando in una caraffa 2 cucchiai di caffè e un litro di acqua bollente. Lasciar raffreddare l’intruglio, quindi filtrare con un panno e aggiungere altri due bicchieri di acqua a temperatura ambiente. Questa serve per evitare che le lunghezze si secchino. A questo punto fare normalmente lo shampoo usando lo shampoo e il balsamo abituali, quindi applicare la maschera al caffè, massaggiando concentrandosi sul cuoio capelluto.

Con questo massaggio si stimola la circolazione e quindi la crescita del capello. Lasciare in posa la maschera al caffè per 10 minuti e risciacquare con sola acqua. In primis si otterranno dei capelli profumati al gusto di caffè. Poi, se si è costanti nell’applicazione della maschera, si noterà una crescita più veloce dei capelli. Infatti il caffè è un ingrediente spesso impiegato anche in molti prodotti per capelli perché ne riduce la caduta e ne stimola la crescita perché stimola la circolazione.

Si prepara in pochissimi istanti e la sua applicazione è altrettanto veloce. Quindi questa maschera è davvero un rimedio naturale rapido ed efficace per stimolare la crescita del capello. Tuttavia, essendo di colore scuro per via del caffè, non dovrebbero applicarla coloro che hanno i capelli chiari o decolorati.